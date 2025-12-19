Erika Buenfil defiende a su hijo y aclara que consiguió su puesto en Televisa por mérito propio

En una reciente entrevista retomada por el programa Venga la Alegría, Erika Buenfil desmintió que su hijo haya ingresado a la Televisa por influencias familiares y explicó que él está construyendo su camino profesional por mérito propio.

Asimismo, defendió las decisiones profesionales de su hijo y dejó claro que su camino no está ligado a la actuación ni a los reflectores: “Si hubiera sido artista hubieran dicho: ‘Es hijo de…’, pero no, no se está dedicando ni a actuar, ni hacer telenovelas, ni nada de eso, es una cuestión meramente de producción, de la parte de atrás. Es lo que a él le gusta, la mercadotecnia, ser creativo, estar detrás de cámaras”, apuntó.

Erika Buenfil confiesa si es verdad que su hijo Nicolás Buenfil ya se independizó.



La actriz y creadora de contenido puntualizó que, más allá de las críticas, se trata de su hijo y cuenta con todo su respaldo. Aseguró sentirse profundamente orgullosa de él por buscar cumplir sus propias metas y subrayó que, como cualquier madre, estará acompañándolo en este proceso.

“Ahí sí yo no… es otra cosa completamente diferente a lo que yo hago y bueno pues felicidades y muy orgullosa, porque es un chico que tiene aspiraciones y tiene sueños y entonces lo que haga lo voy a apoyar por el momento”, dijo.