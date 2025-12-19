Erika Buenfil salió en defensa de su hijo, Nicolás Buenfil , luego de que recibiera comentarios negativos y acusaciones de ser un supuesto “nepo baby” por conseguir trabajo en Televisa, la empresa donde ha trabajado la actriz por décadas.
Erika Buenfil defiende a su hijo y aclara que consiguió su puesto en Televisa por mérito propio
En una reciente entrevista retomada por el programa Venga la Alegría, Erika Buenfil desmintió que su hijo haya ingresado a la Televisa por influencias familiares y explicó que él está construyendo su camino profesional por mérito propio.
Asimismo, defendió las decisiones profesionales de su hijo y dejó claro que su camino no está ligado a la actuación ni a los reflectores: “Si hubiera sido artista hubieran dicho: ‘Es hijo de…’, pero no, no se está dedicando ni a actuar, ni hacer telenovelas, ni nada de eso, es una cuestión meramente de producción, de la parte de atrás. Es lo que a él le gusta, la mercadotecnia, ser creativo, estar detrás de cámaras”, apuntó.
La actriz y creadora de contenido puntualizó que, más allá de las críticas, se trata de su hijo y cuenta con todo su respaldo. Aseguró sentirse profundamente orgullosa de él por buscar cumplir sus propias metas y subrayó que, como cualquier madre, estará acompañándolo en este proceso.
“Ahí sí yo no… es otra cosa completamente diferente a lo que yo hago y bueno pues felicidades y muy orgullosa, porque es un chico que tiene aspiraciones y tiene sueños y entonces lo que haga lo voy a apoyar por el momento”, dijo.
Nicolás Buenfil se independiza de su mamá, Erika Buenfil
Nicolás Buenfil dio un paso importante en su vida personal y profesional al independizarse y comenzar a vivir por su cuenta: el joven decidió dejar la casa de su mamá, Erika Buenfil, para establecerse en su propio espacio. Ante la decisión, la actriz fue cuestionada al respecto.
"Afortunadamente en mi casa había como un micro departamento pegado y se fue ahí... Entonces tuvo la oportunidad de irse, está su espacio y nos reencontramos en la cocina y en el comedor", señaló.
Además de haberse independizado recientemente, Nicolás atraviesa un momento clave en su vida profesional al iniciar su carrera en Televisa, un logro que, asegura, obtuvo por mérito propio.
El joven explicó que se sometió al mismo proceso de selección que cualquier otro aspirante, con evaluaciones y pruebas incluidas, sin la intervención directa de su madre, y que este empleo representa su primer paso formal en el mundo laboral.