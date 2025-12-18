¿Por qué los Oscar dejarán la televisión a partir de 2029? Te contamos la estrategia detrás

¿Por qué los Oscar dejarán de transmitirse en la TV?

Durante casi 50 años, la cadena estadounidense ABC fue el hogar de la gala de los Premios Oscar desde 1976 hasta la ceremonia número 100 en 2028.

Sin embargo, con los hábitos de audiencia evolucionando hacia plataformas digitales y una caída sostenida de espectadores en televisión tradicional, la Academia decidió apostar por un formato que le permita llegar a un público más amplio y global.

Así como el panda entre los muñecos de nieve causó sensación en Navidad, esta temporada de premios el Oscar entre los C-3POs también está volviendo locas las redes sociales. (Getty Images)

Según el acuerdo alcanzado entre la Academia y YouTube, la plataforma propiedad de Google tendrá los derechos exclusivos de transmisión global de los Oscar desde la ceremonia número 101 en 2029 hasta 2033.

A diferencia de la televisión abierta, la ceremonia estará disponible en vivo y de forma gratuita para cualquier usuario en todo el mundo a través de YouTube, así como para suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos.

Premios Oscar. (Christopher Polk/Getty Images)

Este cambio no solo afectará a la gala principal, sino que YouTube se convertirá en el hogar de todo el contenido relacionado con los Oscar, incluyendo:

Transmisión en vivo de la alfombra roja

Cobertura de eventos complementarios como el Governors Ball

Anuncios de nominaciones

Contenido detrás de cámaras

Entrevistas y programación anual vinculada a la Academia

Todo esto con funciones adicionales como subtítulos y pistas de audio en múltiples idiomas, pensadas para incrementar la accesibilidad y participación de audiencias globales.