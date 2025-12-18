¿Por qué los Oscar dejarán la televisión a partir de 2029? Te contamos la estrategia detrás

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado un cambio histórico en la transmisión de los Premios Oscar: a partir de 2029, la ceremonia más emblemática del cine dejará de transmitirse por televisión tradicional y pasará a ser transmitida exclusivamente en YouTube.
Este movimiento marca el fin de más de cinco décadas de emisión por la cadena ABC y responde a la caída de audiencia televisiva y al auge del consumo digital en plataformas de streaming.
¿Por qué los Oscar dejarán de transmitirse en la TV?
Durante casi 50 años, la cadena estadounidense ABC fue el hogar de la gala de los Premios Oscar desde 1976 hasta la ceremonia número 100 en 2028.
Sin embargo, con los hábitos de audiencia evolucionando hacia plataformas digitales y una caída sostenida de espectadores en televisión tradicional, la Academia decidió apostar por un formato que le permita llegar a un público más amplio y global.
Según el acuerdo alcanzado entre la Academia y YouTube, la plataforma propiedad de Google tendrá los derechos exclusivos de transmisión global de los Oscar desde la ceremonia número 101 en 2029 hasta 2033.
A diferencia de la televisión abierta, la ceremonia estará disponible en vivo y de forma gratuita para cualquier usuario en todo el mundo a través de YouTube, así como para suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos.
Este cambio no solo afectará a la gala principal, sino que YouTube se convertirá en el hogar de todo el contenido relacionado con los Oscar, incluyendo:
Transmisión en vivo de la alfombra roja
Cobertura de eventos complementarios como el Governors Ball
Anuncios de nominaciones
Contenido detrás de cámaras
Entrevistas y programación anual vinculada a la Academia
Todo esto con funciones adicionales como subtítulos y pistas de audio en múltiples idiomas, pensadas para incrementar la accesibilidad y participación de audiencias globales.
Los Oscars se despiden de la TV
La decisión histórica se produce en un contexto en el que los espectadores migran masivamente de la televisión tradicional a plataformas digitales y de streaming.
Aunque las transmisiones por televisión aún atraen audiencias significativas, los números han mostrado una tendencia a la baja durante las últimas décadas. Esto llevó a la Academia a considerar nuevas formas de mantener relevante la ceremonia en un mercado de medios cada vez más fragmentado.
El enfoque en YouTube busca acceder a una base de más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, ampliando considerablemente el alcance internacional de los Oscar y facilitando la participación de generaciones más jóvenes y conectadas digitalmente.
A partir de 2029, la gala pasará a formar parte de una tendencia más amplia en la que los eventos de alto perfil migran hacia plataformas de streaming y digital-first, en un intento por ajustarse a las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales en todo el mundo.