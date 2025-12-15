Jennifer Lopez celebra los 80 años de su mamá con una espectacular fiesta en Las Vegas

Jennifer Lopez celebra los 80 años de su mamá en Las Vegas

La fiesta tuvo lugar en el exclusivo The Mayfair Supperclub, dentro del Bellagio Hotel, y estuvo marcada por la diversión característica de Las Vegas.

Para la ocasión, Guadalupe, la mamá de JLo, deslumbró con un vestido negro con detalles plateados, mientras que la cantante cambió a un vestido dorado brillante para rendir un tributo musical a su mamá. Uno de los momentos más emotivos fue el pastel de tres pisos, decorado con un número 80 brillante y una muñeca tipo showgirl, que sorprendió a la homenajeada.

Mamá de JLo cumple 80 años. (Instagram)

La celebración contó con la participación de toda la familia, incluidos los mellizos de Jennifer, Max y Emme, quienes dedicaron discursos conmovedores a su abuela.

Además, la cantante posó junto a sus hermanas Leslie y Lynda, con quienes rara vez se deja ver en apariciones públicas.