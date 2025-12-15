Jennifer Lopez celebró los 80 años de su mamá, Guadalupe Rodríguez, con una fiesta especial en Las Vegas. La cantante compartió el momento en sus redes sociales, donde también le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento por creer siempre en ella y por los sacrificios que hizo para apoyarla en su camino personal y profesional.
Jennifer Lopez celebra los 80 años de su mamá con una espectacular fiesta en Las Vegas
La fiesta tuvo lugar en el exclusivo The Mayfair Supperclub, dentro del Bellagio Hotel, y estuvo marcada por la diversión característica de Las Vegas.
Para la ocasión, Guadalupe, la mamá de JLo, deslumbró con un vestido negro con detalles plateados, mientras que la cantante cambió a un vestido dorado brillante para rendir un tributo musical a su mamá. Uno de los momentos más emotivos fue el pastel de tres pisos, decorado con un número 80 brillante y una muñeca tipo showgirl, que sorprendió a la homenajeada.
La celebración contó con la participación de toda la familia, incluidos los mellizos de Jennifer, Max y Emme, quienes dedicaron discursos conmovedores a su abuela.
Además, la cantante posó junto a sus hermanas Leslie y Lynda, con quienes rara vez se deja ver en apariciones públicas.
Quién es Guadalupe Rodríguez, la mamá Jennifer Lopez
Guadalupe Rodríguez es la mamá de Jennifer Lopez y una de las figuras más importantes en la vida personal y profesional de la cantante.
Nacida en el Bronx, Nueva York, en una familia de raíces puertorriqueñas, Guadalupe crió a sus tres hijas en un entorno de trabajo duro, disciplina y fuertes valores familiares, principios que JLo ha reconocido en múltiples ocasiones como clave en su formación.
Antes de que su hija alcanzara la fama mundial, Guadalupe trabajó durante años como maestra de preescolar y también en el área administrativa, haciendo sacrificios económicos y personales para apoyar el talento artístico de JLo.
Fue ella quien impulsó a la cantante a perseguir sus sueños desde muy joven, acompañándola a audiciones y alentándola incluso cuando el camino parecía incierto.
Conocida por su carácter fuerte, su fe y su cercanía con su familia, Guadalupe ha sido descrita por JLo como su mayor apoyo emocional y su ejemplo de perseverancia.
A lo largo de los años, ha aparecido ocasionalmente junto a su hija en eventos públicos y programas de televisión, ganándose el cariño de los fans por su espontaneidad y sentido del humor.