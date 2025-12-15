Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras aparatosa caída en Miss Universo

Miss Universo se hace responsable del accidente de Gabrielle Henry

Tras el accidente ocurrido durante la competencia preliminar de Miss Universo, Gabrielle Henry fue trasladada de emergencia a un hospital en Bangkok, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo monitoreo neurológico permanente.



Ante la ola de versiones y especulaciones, la Organización Miss Universo (MUO) emitió un comunicado conjunto con la familia de la concursante para aclarar lo sucedido. En el texto, la organización señaló que asumió “plena e inmediata responsabilidad” desde el primer momento y se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del incidente, incluidos la atención médica, la hospitalización, la rehabilitación, así como el alojamiento y la manutención de la madre y la hermana de Gabrielle durante su estancia en Tailandia.

Además, la MUO informó que también se hicieron cargo de los costos de transporte, la reprogramación de vuelos y el acompañamiento de personal médico especializado.

Gabrielle Henry (Instagram)

Por su parte, la Organización Miss Universo Jamaica difundió un comunicado propio en el que la madre de Gabrielle y su hermana, Phylicia Henry-Samuels, confirmaron que la joven continuaba hospitalizada y bajo tratamiento. Por protocolo médico, se determinó que permaneciera al menos siete días más en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En su mensaje, la familia pidió respeto y sensibilidad al público internacional, solicitando evitar comentarios negativos que puedan generar angustia innecesaria durante su proceso de recuperación.