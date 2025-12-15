Publicidad

Espectáculos

Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras aparatosa caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universo 2025, reapareció públicamente tras sufrir una fuerte caída durante la competencia preliminar.
lun 15 diciembre 2025 03:04 PM
Gabrielle Henry
Gabrielle Henry (Instagram)

Gabrielle Henry , la representante de Miss Universo 2025 por Jamaica, sigue en recuperación tras la grave caída que sufrió el pasado 19 de noviembre durante la competencia preliminar del certamen en Bangkok, Tailandia.

Ahora, la modelo reapareció en una silla de ruedas, lo que despertó una fuerte reacción en redes sociales luego de que se difundieran una serie de imágenes en la que se le ve llegando desde Tailandia y siendo trasladada en ambulancia a una institución médica en su país.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, reaparece en silla de ruedas

Las fotografías se viralizaron rápidamente y generaron numerosos mensajes de apoyo y solidaridad para Gabrielle Henry , Miss Jamaica, quien continúa recuperándose tras el accidente que sufrió durante su participación en el certamen Miss Universo.

Gabrielle Henry
Gabrielle Henry (Instagram)

De acuerdo con el periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica fue recibida a su llegada a su país por su papá, su asesor legal, Marc Ramsay, y por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

La presencia de su equipo cercano y de representantes de la organización garantizar el apoyo institucional hacia la concursante mientras continúa su proceso de recuperación.

La imagen representó la primera aparición pública de la representante de Jamaica desde el accidente ocurrido durante la competencia. Gabrielle Henry presentó una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas e importantes lesiones faciales.

Miss Universo se hace responsable del accidente de Gabrielle Henry

Tras el accidente ocurrido durante la competencia preliminar de Miss Universo, Gabrielle Henry fue trasladada de emergencia a un hospital en Bangkok, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo monitoreo neurológico permanente.

@teletrece 😲 Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, fue trasladada en camilla tras sufrir una aparatosa caída del escenario mientras competía en el certamen de Miss Universo en Bangkok, Tailandia. Otras imágenes que circulan en internet muestran a Henry siendo trasladado en camilla. Raúl Rocha, propietario del certamen Miss Universo, señaló que "afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención“. ¿Qué te parece? #Noticias #T13 #MissUniverso #MissJamaica ♬ sonido original - T13

Ante la ola de versiones y especulaciones, la Organización Miss Universo (MUO) emitió un comunicado conjunto con la familia de la concursante para aclarar lo sucedido. En el texto, la organización señaló que asumió “plena e inmediata responsabilidad” desde el primer momento y se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del incidente, incluidos la atención médica, la hospitalización, la rehabilitación, así como el alojamiento y la manutención de la madre y la hermana de Gabrielle durante su estancia en Tailandia.

Además, la MUO informó que también se hicieron cargo de los costos de transporte, la reprogramación de vuelos y el acompañamiento de personal médico especializado.

Gabrielle Henry
Gabrielle Henry (Instagram)

Por su parte, la Organización Miss Universo Jamaica difundió un comunicado propio en el que la madre de Gabrielle y su hermana, Phylicia Henry-Samuels, confirmaron que la joven continuaba hospitalizada y bajo tratamiento. Por protocolo médico, se determinó que permaneciera al menos siete días más en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En su mensaje, la familia pidió respeto y sensibilidad al público internacional, solicitando evitar comentarios negativos que puedan generar angustia innecesaria durante su proceso de recuperación.

