¿Preparan reencuentro? Fergie se reúne con los Black Eyed Peas tras ocho años de dejar el grupo

Fergie se reencuentra con sus ex compañeros de Black Eyed Peas

Fergie, quien dejó el grupo en 2017, 15 años después de unirse por primera vez a Black Eyed Peas, se reunió con Taboo, Will.i.am y Aple.de.Ap para disfrutar de una celebración conjunta por sus cumpleaños.

Taboo, Fergie, Will.i.am y Aple.de.Ap (Instagram)

Al compartir una serie de fotos de la reunión, la cantante escribió: “Finalmente pudimos reunirnos, compartir y celebrar nuestros cumpleaños juntos. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor.”

Fergie, cumplió 50 años el 27 de marzo. Will.i.am celebró su cumpleaños número 50 el 15 de marzo, mientras que Taboo hizo lo mismo el 14 de julio y Apl.de.Ap cumplió 51 el 28 de noviembre.

Will.i.am reaccionó a la publicación y escribió en la sección de comentarios: "¡¡¡El mejor hasta ahora!!! ¡Estoy tan feliz...", mientras que Taboo agregó: "Esta es una hermosa manera de comenzar esta temporada navideña con mi familia". Finalmente Aple.de.Ap también agregó: "Compartiendo cumpleaños importantes con la familia que ha pasado por tanto junta".

La cuenta oficial de los Black Eyed Peas reposteó la publicación con el mensaje: "Los logros son diferentes cuando se comparten en familia. ¡Siempre con mucho cariño!".