Quién es Bettina Anderson, la futura nuera de Donald Trump

Tras el anuncio oficial del compromiso entre Donald Trump Jr. y la modelo y socialité Bettina Anderson durante una recepción en la Casa Blanca, los ojos de la prensa y del público se han posado sobre ella. ¿Quién es la prometida del primogénito del presidente de Estados Unidos? Aquí te contamos.
¿Quién es Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.?
Bettina Elesabeth Anderson, nacida el 9 de diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida, proviene de una familia con historia empresarial y filantrópica: su padre, Harry Loy Anderson Jr., fue un banquero destacado y su madre, Inger Anderson, ha participado en proyectos culturales y benéficos.
Tiene cinco hermanos, incluyendo una hermana gemela llamada Kristina McPherson, y a menudo aparece con ellos en eventos sociales y proyectos comunitarios.
Anderson, de 39 años, creció en una finca de Palm Beach conocida como Oasis Cottage, que perteneció a la diseñadora de moda Lilly Pulitzer Rousseau. Inger Anderson vendió la finca por 11,88 millones de dólares en 2016, según informó el Palm Beach Daily News.
Graduada en una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, Anderson, ha combinado su vida social con una carrera en el modelaje y la actividad como influencer, acumulando más de 100 mil seguidores en Instagram gracias su estilo de vida, moda y participación en eventos de alto perfil.
Por si fuera poco, Bettina ha posado en revistas como Quest, Palm Beach Illustrated y Modern Luxury Palm Beach, y ha colaborado en campañas de moda de marcas reconocidas.
Además de su faceta pública ante las cámaras, Bettina es cofundadora de "The Paradise Fund" (ahora Paradise.ngo), una organización sin fines de lucro que apoya causas ambientales, ayuda ante desastres y proyectos culturales, especialmente en su estado natal, Florida.
También ha impulsado campañas a favor de la conservación ambiental y participa activamente en fundaciones centradas en alfabetización y protección de ecosistemas.
"Uno de los mayores objetivos de mi vida es cómo puedo ayudar a los demás y cuidar el medio ambiente", declaró Anderson al blog de moda The Daily Front Row en 2022.
Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con Bettina Anderson
Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, anunció oficialmente su compromiso con la modelo, influencer y socialité Bettina Anderson durante una fiesta navideña en la Casa Blanca.
En un video difundido por redes sociales, Trump Jr. se dirigió a los invitados reunidos en el evento y expresó su gratitud de forma espontánea y emotiva por la aceptación de su propuesta.
“No es frecuente que me quede sin palabras porque normalmente solemos despotricar y hablar bastante bien, pero esto es un poco diferente”, dijo Trump Jr. “Solo quiero desearles a todos ustedes una increíble temporada navideña, una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, y agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”, añadió.
BREAKING: President Trump just announced from the White House that Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are officially engaged and planning to get married.
Yes, this was announced at the White House.
America, 2025. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu
Tras las palabras de Trump Jr., Anderson también tomó el micrófono para compartir su emoción: “Este ha sido realmente el fin de semana más inolvidable de mi vida y me voy a casar con el amor de mi vida. Me siento la mujer más afortunada del mundo”.