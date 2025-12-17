Quién es Bettina Anderson, la futura nuera de Donald Trump

¿Quién es Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.?

Bettina Elesabeth Anderson, nacida el 9 de diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida, proviene de una familia con historia empresarial y filantrópica: su padre, Harry Loy Anderson Jr., fue un banquero destacado y su madre, Inger Anderson, ha participado en proyectos culturales y benéficos.

Tiene cinco hermanos, incluyendo una hermana gemela llamada Kristina McPherson, y a menudo aparece con ellos en eventos sociales y proyectos comunitarios.

Anderson, de 39 años, creció en una finca de Palm Beach conocida como Oasis Cottage, que perteneció a la diseñadora de moda Lilly Pulitzer Rousseau. Inger Anderson vendió la finca por 11,88 millones de dólares en 2016, según informó el Palm Beach Daily News.

Graduada en una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, Anderson, ha combinado su vida social con una carrera en el modelaje y la actividad como influencer, acumulando más de 100 mil seguidores en Instagram gracias su estilo de vida, moda y participación en eventos de alto perfil.

Ella es Bettina Anderson, la futura esposa de Donald Trump Jr. (Instagram)

Por si fuera poco, Bettina ha posado en revistas como Quest, Palm Beach Illustrated y Modern Luxury Palm Beach, y ha colaborado en campañas de moda de marcas reconocidas.

Además de su faceta pública ante las cámaras, Bettina es cofundadora de "The Paradise Fund" (ahora Paradise.ngo), una organización sin fines de lucro que apoya causas ambienta­les, ayuda ante desastres y proyectos culturales, especialmente en su estado natal, Florida.

Bettina Anderson (Instagram)

También ha impulsado campañas a favor de la conservación ambiental y participa activamente en fundaciones centradas en alfabetización y protección de ecosistemas.

"Uno de los mayores objetivos de mi vida es cómo puedo ayudar a los demás y cuidar el medio ambiente", declaró Anderson al blog de moda The Daily Front Row en 2022.