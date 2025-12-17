Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Quién es Bettina Anderson, la futura nuera de Donald Trump

Graduada de Columbia y cofundadora de una ONG ambiental, Anderson está próxima a llegar al altar de la mano de Donald Trump Jr.
mié 17 diciembre 2025 02:46 PM
bettina-anderson-quien-es.jpg
Ella es Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr. (Getty Images)
Publicidad

¿Quién es Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.?

Bettina Elesabeth Anderson, nacida el 9 de diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida, proviene de una familia con historia empresarial y filantrópica: su padre, Harry Loy Anderson Jr., fue un banquero destacado y su madre, Inger Anderson, ha participado en proyectos culturales y benéficos.

Tiene cinco hermanos, incluyendo una hermana gemela llamada Kristina McPherson, y a menudo aparece con ellos en eventos sociales y proyectos comunitarios.

Anderson, de 39 años, creció en una finca de Palm Beach conocida como Oasis Cottage, que perteneció a la diseñadora de moda Lilly Pulitzer Rousseau. Inger Anderson vendió la finca por 11,88 millones de dólares en 2016, según informó el Palm Beach Daily News.

Graduada en una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, Anderson, ha combinado su vida social con una carrera en el modelaje y la actividad como influencer, acumulando más de 100 mil seguidores en Instagram gracias su estilo de vida, moda y participación en eventos de alto perfil.

bettina-anderson.jpg
Ella es Bettina Anderson, la futura esposa de Donald Trump Jr. (Instagram)

Por si fuera poco, Bettina ha posado en revistas como Quest, Palm Beach Illustrated y Modern Luxury Palm Beach, y ha colaborado en campañas de moda de marcas reconocidas.

Además de su faceta pública ante las cámaras, Bettina es cofundadora de "The Paradise Fund" (ahora Paradise.ngo), una organización sin fines de lucro que apoya causas ambienta­les, ayuda ante desastres y proyectos culturales, especialmente en su estado natal, Florida.

bettina-anderson-prometida-donald-trump-jr.jpg
Bettina Anderson (Instagram)

También ha impulsado campañas a favor de la conservación ambiental y participa activamente en fundaciones centradas en alfabetización y protección de ecosistemas.

"Uno de los mayores objetivos de mi vida es cómo puedo ayudar a los demás y cuidar el medio ambiente", declaró Anderson al blog de moda The Daily Front Row en 2022.

Publicidad

Donald Trump Jr. anuncia su compromiso con Bettina Anderson

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, anunció oficialmente su compromiso con la modelo, influencer y socialité Bettina Anderson durante una fiesta navideña en la Casa Blanca.

amfAR Palm Beach Gala
Donald Trump Jr. y Bettina Anderson (Mireya Acierto/Getty Images for amfAR)

En un video difundido por redes sociales, Trump Jr. se dirigió a los invitados reunidos en el evento y expresó su gratitud de forma espontánea y emotiva por la aceptación de su propuesta.

“No es frecuente que me quede sin palabras porque normalmente solemos despotricar y hablar bastante bien, pero esto es un poco diferente”, dijo Trump Jr. “Solo quiero desearles a todos ustedes una increíble temporada navideña, una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, y agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”, añadió.

Tras las palabras de Trump Jr., Anderson también tomó el micrófono para compartir su emoción: “Este ha sido realmente el fin de semana más inolvidable de mi vida y me voy a casar con el amor de mi vida. Me siento la mujer más afortunada del mundo”.

U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Rounds Of Golf And Trade Talks
Donald Trump Jr. y Bettina Anderson (Andrew Harnik/Getty Images)

Publicidad

Tags

Donald Trump

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad