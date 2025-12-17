La estrategia de Nick Reiner para evitar la pena de muerte tras asesinato de sus papás

Nick Reiner contrata abogado que defendió a Harvey Weinstein y Kevin Spacey tras ser acusado de matar a sus padres

El miércoles 16 de diciembre, se confirmó que Nick Reiner será representado por Alan Jackson, abogado criminalista de alto perfil con una amplia trayectoria en casos mediáticos.

Jackson ha defendido a figuras controvertidas como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read, lo que ha llamado la atención del público y los expertos legales sobre la estrategia que podría seguirse en este caso.

Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Jackson, socio del bufete Werksman Jackson & Quinn LLP, confirmó su participación en la defensa ante la prensa a las afueras de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, aunque aclaró que Nick aún no ha sido autorizado médicamente para comparecer ante un juez en la fase inicial del proceso. Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel Men’s Central Jail, mientras continúa el proceso judicial.

La elección de un defensor de tan alto perfil resalta la complejidad del caso y está vinculada no solo a la notoriedad de los acusados, sino también a los términos en que se han presentado los cargos: dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Rob y Michele, con acusaciones agravadas que podrían llevar a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte si se considera aplicable bajo las circunstancias especiales que han planteado los fiscales.