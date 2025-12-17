Publicidad

La estrategia de Nick Reiner para evitar la pena de muerte tras asesinato de sus papás

Alan Jackson, conocido por representar a Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read, asumirá la defensa de Nick Reiner.
mié 17 diciembre 2025 04:42 PM
Teen Vogue's Back-to-School Saturday Kick-off Event At The Grove
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

A medida que avanza la investigación por el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, el caso ha dado un giro significativo con la contratación de Alan Jackson, un abogado de renombre conocido por defender a Harvey Weinstein y Kevin Spacey, quien será la defensa de Nick Reiner.

Nick Reiner contrata abogado que defendió a Harvey Weinstein y Kevin Spacey tras ser acusado de matar a sus padres

El miércoles 16 de diciembre, se confirmó que Nick Reiner será representado por Alan Jackson, abogado criminalista de alto perfil con una amplia trayectoria en casos mediáticos.

Jackson ha defendido a figuras controvertidas como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read, lo que ha llamado la atención del público y los expertos legales sobre la estrategia que podría seguirse en este caso.

Nic-Reiner-Rob-reiner.jpg
Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Jackson, socio del bufete Werksman Jackson & Quinn LLP, confirmó su participación en la defensa ante la prensa a las afueras de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, aunque aclaró que Nick aún no ha sido autorizado médicamente para comparecer ante un juez en la fase inicial del proceso. Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel Men’s Central Jail, mientras continúa el proceso judicial.

La elección de un defensor de tan alto perfil resalta la complejidad del caso y está vinculada no solo a la notoriedad de los acusados, sino también a los términos en que se han presentado los cargos: dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Rob y Michele, con acusaciones agravadas que podrían llevar a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte si se considera aplicable bajo las circunstancias especiales que han planteado los fiscales.

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner que asesinó al cineasta

Nick Reiner es un guionista y cineasta estadounidense, conocido tanto por su vínculo con el mundo del cine como por su compleja historia personal. Es hijo del reconocido director y actor Rob Reiner, creador de clásicos como Stand by Me y When Harry Met Sally…, y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner. Creció en un entorno privilegiado y profundamente ligado a la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

"Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere - Arrivals
Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

A pesar de su cercanía con Hollywood, Nick ha hablado abiertamente sobre una adolescencia marcada por problemas de adicción.

En entrevistas concedidas a medios como People, relató que fue enviado por primera vez a rehabilitación alrededor de los 15 años y que pasó largos periodos entre centros de tratamiento y etapas sin hogar en distintos estados del país. Estas experiencias personales se convirtieron en la base de la película semiautobiográfica Being Charlie (2015), que Nick coescribió junto a su padre y en la que se explora la relación entre un joven adicto y sus padres.

G8Ts3NuaMAAm_17.jpg
Nick Reiner (X)

En años recientes, Nick Reiner volvió a ocupar titulares tras ser acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, ocurrida el 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

