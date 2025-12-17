Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

El oscuro pasado de Nick Reiner: cómo destrozó la casa de sus papás durante una crisis de drogas

En una entrevista, Nick Reiner describió un ataque de furia mientras estaba bajo los efectos de drogas en la casa de sus papás.
mié 17 diciembre 2025 10:08 AM
nick-reiner-hotel-sangre.jpg
La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus padres. (X)

En medio de la investigación por el brutal asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, han salido a la luz detalles sobre el pasado problemático de su hijo menor, Nick Reiner, incluida una violenta crisis de drogas en la que destrozó la casa familiar años antes de la tragedia.

El propio Nick relató en entrevistas anteriores cómo su adicción llegó a un punto tan descontrolado que perdió completamente el control de sus actos en la residencia donde vivía con sus padres.

Publicidad

El oscuro pasado de Nick Reiner: cómo destrozó la casa de sus papás durante una crisis de drogas

A través del podcast Dopey, Nick Reiner reveló que aquel episodio ocurrió aproximadamente en 2017 tras consumir metanfetaminas y cocaína, entró en un estado mental extremo:

"Tuve 10 asaltos con mi casa de huéspedes... Me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días seguidos. Empecé a golpear varias cosas en mi casa de huéspedes... Creo que empecé con el televisor y pasé a la lámpara, todo en la casa de huéspedes quedó destrozado... Literalmente le di un puñetazo al televisor".

“Todo quedó destrozado”, afirmó, añadiendo que ni siquiera recordaba si llegó a lastimarse durante ese ataque de furia y destrucción.

"Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere - Arrivals
Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

En ese momento, los Reiner habían pedido a Nick que dejara la casa principal; él se había mudado a la vivienda de invitados dentro de la propiedad familiar, donde se desencadenó la crisis. El joven comenzó a lidiar con las adicciones desde su adolescencia y pasó por múltiples centros de rehabilitación en su intento por superar el consumo problemático.

La experiencia de Nick con la adicción incluso inspiró un proyecto cinematográfico familiar: "Being Charlie" (2015), una película semiautobiográfica que él coescribió y que su padre dirigió, centrada en un joven con problemas de consumo y su relación con su padre.

A pesar de los esfuerzos por sanar y retratar esos conflictos en la pantalla, los episodios de violencia y comportamiento errático siguieron marcando la vida de Nick y las preocupaciones de su familia.

Nic-Reiner-Rob-reiner.jpg
Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Publicidad

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Singer Reiner, enfrenta cargos por asesinato

El hijo del aclamado cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, ha sido acusado formalmente en relación con la trágica muerte de ambos.

El fiscal del condado de Los Ángeles presentó el martes dos cargos de asesinato en primer grado contra Nick Reiner, de 32 años, por la muerte de sus padres, encontrados con múltiples heridas de arma blanca en su casa de Brentwood la tarde del pasado 14 de diciembre.

rob-reiner-hijo-pelea.jpg
Así fue la pelea entre Rob y Nick Reiner antes de su muerte. (Getty Images)

Según las autoridades, los cargos incluyen circunstancias especiales, como el homicidio de más de una persona y el uso de un arma mortal, lo que puede conllevar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque los fiscales aún no han decidido si solicitarán esta última opción

La tragedia ocurrió apenas un día después de que Rob y Nick Reiner protagonizaran una discusión en una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, un intercambio acalorado que varios invitados describieron como inusual

Publicidad

Tags

Rob Reiner

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad