El oscuro pasado de Nick Reiner: cómo destrozó la casa de sus papás durante una crisis de drogas

A través del podcast Dopey, Nick Reiner reveló que aquel episodio ocurrió aproximadamente en 2017 tras consumir metanfetaminas y cocaína, entró en un estado mental extremo:

"Tuve 10 asaltos con mi casa de huéspedes... Me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días seguidos. Empecé a golpear varias cosas en mi casa de huéspedes... Creo que empecé con el televisor y pasé a la lámpara, todo en la casa de huéspedes quedó destrozado... Literalmente le di un puñetazo al televisor".

“Todo quedó destrozado”, afirmó, añadiendo que ni siquiera recordaba si llegó a lastimarse durante ese ataque de furia y destrucción.

Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

En ese momento, los Reiner habían pedido a Nick que dejara la casa principal; él se había mudado a la vivienda de invitados dentro de la propiedad familiar, donde se desencadenó la crisis. El joven comenzó a lidiar con las adicciones desde su adolescencia y pasó por múltiples centros de rehabilitación en su intento por superar el consumo problemático.

La experiencia de Nick con la adicción incluso inspiró un proyecto cinematográfico familiar: "Being Charlie" (2015), una película semiautobiográfica que él coescribió y que su padre dirigió, centrada en un joven con problemas de consumo y su relación con su padre.

A pesar de los esfuerzos por sanar y retratar esos conflictos en la pantalla, los episodios de violencia y comportamiento errático siguieron marcando la vida de Nick y las preocupaciones de su familia.