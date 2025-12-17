El propio Nick relató en entrevistas anteriores cómo su adicción llegó a un punto tan descontrolado que perdió completamente el control de sus actos en la residencia donde vivía con sus padres.
El oscuro pasado de Nick Reiner: cómo destrozó la casa de sus papás durante una crisis de drogas
A través del podcast Dopey, Nick Reiner revelóque aquel episodio ocurrió aproximadamente en 2017 tras consumir metanfetaminas y cocaína, entró en un estado mental extremo:
"Tuve 10 asaltos con mi casa de huéspedes... Me puse como un loco con estimulantes, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días seguidos. Empecé a golpear varias cosas en mi casa de huéspedes... Creo que empecé con el televisor y pasé a la lámpara, todo en la casa de huéspedes quedó destrozado... Literalmente le di un puñetazo al televisor".
“Todo quedó destrozado”, afirmó, añadiendo que ni siquiera recordaba si llegó a lastimarse durante ese ataque de furia y destrucción.
En ese momento, los Reiner habían pedido a Nick que dejara la casa principal; él se había mudado a la vivienda de invitados dentro de la propiedad familiar, donde se desencadenó la crisis. El joven comenzó a lidiar con las adicciones desde su adolescencia y pasó por múltiples centros de rehabilitación en su intento por superar el consumo problemático.
La experiencia de Nick con la adicción incluso inspiró un proyecto cinematográfico familiar: "Being Charlie" (2015), una película semiautobiográfica que él coescribió y que su padre dirigió, centrada en un joven con problemas de consumo y su relación con su padre.
A pesar de los esfuerzos por sanar y retratar esos conflictos en la pantalla, los episodios de violencia y comportamiento errático siguieron marcando la vida de Nick y las preocupaciones de su familia.
Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Singer Reiner, enfrenta cargos por asesinato
El fiscal del condado de Los Ángeles presentó el martes dos cargos de asesinato en primer grado contra Nick Reiner, de 32 años, por la muerte de sus padres, encontrados con múltiples heridas de arma blanca en su casa de Brentwood la tarde del pasado 14 de diciembre.
Según las autoridades, los cargos incluyen circunstancias especiales, como el homicidio de más de una persona y el uso de un arma mortal, lo que puede conllevar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque los fiscales aún no han decidido si solicitarán esta última opción
La tragedia ocurrió apenas un día después de que Rob y Nick Reiner protagonizaran una discusión en una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, un intercambio acalorado que varios invitados describieron como inusual