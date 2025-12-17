El inquietante video de Nick Reiner siendo detenido tras asesinar a sus padres

Las imágenes, captadas en una gasolinera cerca de Exposition Park y divulgadas por algunos medios internacionales como ABC, muestran a Nick Reiner caminando por la tienda mientras compra una bebida con aparente tranquilidad, vistiendo una gorra, mochila roja y ropa informal, tan solo horas después de que los cuerpos de sus padres fueran hallados sin vida en su hogar el pasado 14 de diciembre.

Newly obtained footage shows Nick Reiner purchasing a drink at a gas station moments before he was arrested.



He has been charged with the murders of his parents, renowned director Rob Reiner and his wife Michele Singer, according to court filings. https://t.co/twYsBQQiCO pic.twitter.com/Pfjfhdjrrc — ABC News (@ABC) December 17, 2025

Poco después, otro video de vigilancia registró el momento en que varios vehículos policiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se aproximan y rodean a Reiner en la calle. El joven, de 32 años, levanta las manos y se entrega a los agentes sin resistencia, siendo esposado y llevado bajo custodia.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que Nick fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, incluido el uso de un arma peligrosa (un cuchillo) en la muerte de su padre, de 78 años, y su madre, de 70.

Police release footage of Nick Reiner's arrest for killing his parents pic.twitter.com/RzWAfMPBnj — Humphrey Honkswell (@HHonkswell) December 17, 2025

Según reportes adicionales, la noche anterior al homicidio la familia había asistido a una fiesta navideña donde Nick y Rob Reiner habrían discutido, y el hijo del director mostró un comportamiento inquietante, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses.

Reiner, quien ha hablado públicamente de sus luchas con la adicción desde la adolescencia y cuya historia inspiró parte de la película "Being Charlie" (2015), permanece detenido sin derecho a fianza. Su primera audiencia judicial fue pospuesta debido a que aún no estaba médicamente autorizado para asistir.