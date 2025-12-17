Publicidad

El inquietante video de Nick Reiner siendo detenido tras asesinar a sus padres

Imágenes de vigilancia captaron a Nick Reiner momentos antes de que la policía lo detuviera por los homicidios de Rob y Michele Singer Reiner.
mié 17 diciembre 2025 12:34 PM
bob-Reiner-Nick-Reiner.jpg
Bob y Nick Reiner (Getty Images)
Las imágenes, captadas en una gasolinera cerca de Exposition Park y divulgadas por algunos medios internacionales como ABC, muestran a Nick Reiner caminando por la tienda mientras compra una bebida con aparente tranquilidad, vistiendo una gorra, mochila roja y ropa informal, tan solo horas después de que los cuerpos de sus padres fueran hallados sin vida en su hogar el pasado 14 de diciembre.

Poco después, otro video de vigilancia registró el momento en que varios vehículos policiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se aproximan y rodean a Reiner en la calle. El joven, de 32 años, levanta las manos y se entrega a los agentes sin resistencia, siendo esposado y llevado bajo custodia.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que Nick fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, incluido el uso de un arma peligrosa (un cuchillo) en la muerte de su padre, de 78 años, y su madre, de 70.

Según reportes adicionales, la noche anterior al homicidio la familia había asistido a una fiesta navideña donde Nick y Rob Reiner habrían discutido, y el hijo del director mostró un comportamiento inquietante, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses.

Reiner, quien ha hablado públicamente de sus luchas con la adicción desde la adolescencia y cuya historia inspiró parte de la película "Being Charlie" (2015), permanece detenido sin derecho a fianza. Su primera audiencia judicial fue pospuesta debido a que aún no estaba médicamente autorizado para asistir.

"Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere - Arrivals
Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Los oscuros años de lucha de Nick Reiner contra las adicciones

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, ha enfrentado a lo largo de su vida profundas batallas contra la adicción que marcaron su relación familiar y personal.

Desde su adolescencia, Nick comenzó a consumir drogas, lo que derivó en episodios de comportamiento errático y problemático que pusieron a prueba a sus padres.

bob-Reiner-Nick-Reiner.jpg
Bob y Nick Reiner (Getty Images)

A lo largo de los años, ingresó a múltiples programas de rehabilitación, llegando a reconocer públicamente que había estado “despierto durante días” bajo el efecto de sustancias como metanfetaminas y cocaína, llegando incluso a destruir partes de la vivienda familiar en crisis extremas.

A pesar de estos esfuerzos por canalizar su experiencia a través del cine y buscar ayuda profesional, los episodios de dependencia y comportamiento autodestructivo continuaron afectando su vida adulta, generando preocupación constante en su familia y, según reportes recientes, tensiones que podrían haber precedido a la tragedia que involucró a sus padres.

