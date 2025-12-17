Así fue el desgarrador momento en que Romy Reiner encontró a sus papás sin vida

Un nuevo detalle ha salido a la luz en la investigación sobre la muerte del reconocido director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Según reportes, fue la hija menor de la pareja, Romy Reiner, quien descubrió el cuerpo de su papá el pasado domingo 14 de diciembre, sin darse cuenta en ese momento de que su mamá también había sido asesinada dentro de su casa.
El asesinato fue descubierto cuando una masajista acudió a la casa para atender a Rob y Michel Reiner y, al no obtener respuesta, contactó a Romy, quien vive cerca de la propiedad.
Al llegar y entrar en la residencia, la hija del cineasta encontró a su papá sin vida y, en estado de conmoción, aparentemente salió corriendo del lugar sin percatarse de la presencia de su mamá, Michele, también fallecida.
Más tarde, un paramédico le dijo a Romy que su mamá había sido asesinada, dijo al Times una fuente cercana a la familia.
Another special video of Rob Reiner and his daughter Romy Reiner, hilariously talking about a bbl. It’s clear they had a great relationship….can’t imagine how painful this is. pic.twitter.com/JYnPPtf2po— TennisAlt (@tennisalt) December 15, 2025
Crystal, amigo de Reiner desde que protagonizó su éxito de taquilla Cuando Harry conoció a Sally en 1989, había corrido con su esposa al lugar, donde supuestamente vieron los cuerpos de sus amigos, según informes anteriores.
Rob y Michele llevaban varias horas muertos, con rigor mortis ya presente, cuando Romy los encontró, según informaron fuentes policiales a TMZ. Los documentos judiciales sugieren que fueron asesinados en la madrugada, mucho antes del horrible descubrimiento, alrededor de las 15:30.
Nick Reiner enfrenta cargos de asesinato por la muerte de sus padres, Rob y Michele Singer Reiner
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ha sido formalmente acusado de homicidio en relación con la muerte de sus padres, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia en Brentwood, Los Ángeles.
El martes, la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles presentó cargos formales contra Nick Reiner, acusándolo de dos cargos de asesinato en primer grado.
Los delitos contemplan una pena máxima de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque los fiscales señalaron que aún no han determinado cuál de estas opciones solicitarán.
Los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele, de 70, fueron hallados con heridas de arma blanca en su hogar, y Nick fue arrestado horas después sin resistencia por la policía local, que lo identificó como el principal sospechoso.