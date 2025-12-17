Así fue el desgarrador momento en que Romy Reiner encontró a sus papás sin vida

El desgarrador momento en que Romy Reiner descubrió la tragedia familiar en su casa de Los Ángeles

El asesinato fue descubierto cuando una masajista acudió a la casa para atender a Rob y Michel Reiner y, al no obtener respuesta, contactó a Romy, quien vive cerca de la propiedad.

Al llegar y entrar en la residencia, la hija del cineasta encontró a su papá sin vida y, en estado de conmoción, aparentemente salió corriendo del lugar sin percatarse de la presencia de su mamá, Michele, también fallecida.

Más tarde, un paramédico le dijo a Romy que su mamá había sido asesinada, dijo al Times una fuente cercana a la familia.

Another special video of Rob Reiner and his daughter Romy Reiner, hilariously talking about a bbl. It’s clear they had a great relationship….can’t imagine how painful this is. pic.twitter.com/JYnPPtf2po — TennisAlt (@tennisalt) December 15, 2025

Crystal, amigo de Reiner desde que protagonizó su éxito de taquilla Cuando Harry conoció a Sally en 1989, había corrido con su esposa al lugar, donde supuestamente vieron los cuerpos de sus amigos, según informes anteriores.

Rob y Michele llevaban varias horas muertos, con rigor mortis ya presente, cuando Romy los encontró, según informaron fuentes policiales a TMZ. Los documentos judiciales sugieren que fueron asesinados en la madrugada, mucho antes del horrible descubrimiento, alrededor de las 15:30.