La trágica muerte del reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública la compleja historia familiar detrás del director. En una entrevista de hace casi diez años, ambos papás expresaron profundas reflexiones sobre cómo enfrentaron las adicciones de su hijo, Nick Reiner, una lucha que marcó a la familia y que, lamentablemente, coincide con los recientes y devastadores hechos ocurridos en su casa de Brentwood, Los Ángeles.
Una lucha familiar silenciosa: el arrepentimiento de Rob y Michele Reiner por las adicciones de su hijo Nick
Rob Reiner, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer Reiner en su residencia de California el domingo 14 de diciembre, mantuvo durante años una estrecha colaboración creativa con su hijo Nick Reiner, hoy de 32 años.
Uno de los proyectos más significativos que compartieron fue la película semiautobiográfica "Being Charlie" (2015), una cinta que Nick coescribió a partir de su propia historia y de su prolongada lucha contra la adicción a las drogas.
La cinta narra la historia de "Charlie Mills", un joven de 18 años con problemas de adicción que mantiene una relación tensa y conflictiva con sus padres, en especial con su padre, David, una estrella de cine con aspiraciones políticas.
En una entrevista en 2015, Rob y Michel Reiner hablaron públicamente sobre las dificultades que enfrentaron como padres al intentar ayudar a Nick en su proceso de rehabilitación. Reconocieron que, en muchos momentos, se sintieron desbordados y sin herramientas claras para manejar la situación, a pesar de recurrir a múltiples especialistas y tratamientos.
“Quiero decir, nos metimos en problemas, pero todo ese proceso me ayudó a entenderlo mucho más y creo que me convirtió en un mejor padre, o al menos eso espero”, dijo el cineasta.
El director también admitió que, al confiar ciegamente en expertos y profesionales, no siempre supieron escuchar lo que su hijo les decía que necesitaba, una decisión que con el tiempo llegó a considerar un error.
“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró Rob.
Michele, agregó: "Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos".
Nick Reiner y su dura lucha contra las adicciones
La historia personal de Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner, está marcada por una adolescencia difícil y una prolongada batalla contra las adicciones.
En una entrevista para People en 2016, el también cineasta habló abiertamente sobre los años más duros de su vida, cuando fue enviado a rehabilitación por primera vez a los 15 años y enfrentó decisiones extremas que lo llevaron incluso a quedarse sin hogar.
"Si quería vivir a mi manera y no asistir a los programas que me sugerían, entonces tenía que quedarme sin hogar", dijo.
Nick relató que pasó un total de 17 meses en rehabilitación, intercalados con periodos viviendo en la calle en distintos estados de Estados Unidos.
"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada divertido", recordó.