Una lucha familiar silenciosa: el arrepentimiento de Rob y Michele Reiner por las adicciones de su hijo Nick

El arrepentimiento de Rob y Michele Reiner por las adicciones de su hijo Nick

Rob Reiner, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer Reiner en su residencia de California el domingo 14 de diciembre, mantuvo durante años una estrecha colaboración creativa con su hijo Nick Reiner, hoy de 32 años.

Uno de los proyectos más significativos que compartieron fue la película semiautobiográfica "Being Charlie" (2015), una cinta que Nick coescribió a partir de su propia historia y de su prolongada lucha contra la adicción a las drogas.

Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

La cinta narra la historia de "Charlie Mills", un joven de 18 años con problemas de adicción que mantiene una relación tensa y conflictiva con sus padres, en especial con su padre, David, una estrella de cine con aspiraciones políticas.

En una entrevista en 2015, Rob y Michel Reiner hablaron públicamente sobre las dificultades que enfrentaron como padres al intentar ayudar a Nick en su proceso de rehabilitación. Reconocieron que, en muchos momentos, se sintieron desbordados y sin herramientas claras para manejar la situación, a pesar de recurrir a múltiples especialistas y tratamientos.

“Quiero decir, nos metimos en problemas, pero todo ese proceso me ayudó a entenderlo mucho más y creo que me convirtió en un mejor padre, o al menos eso espero”, dijo el cineasta.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

El director también admitió que, al confiar ciegamente en expertos y profesionales, no siempre supieron escuchar lo que su hijo les decía que necesitaba, una decisión que con el tiempo llegó a considerar un error.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró Rob.

Michele, agregó: "Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos".