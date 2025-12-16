Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Una lucha familiar silenciosa: el arrepentimiento de Rob y Michele Reiner por las adicciones de su hijo Nick

Rob y su esposa Michele Reiner hablaron hace años sobre las dificultades y arrepentimientos de ayudar a su hijo con adicción antes de la tragedia familiar.
mar 16 diciembre 2025 01:35 PM
bob-Reiner-Nick-Reiner.jpg
Bob y Nick Reiner (Getty Images)

La trágica muerte del reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública la compleja historia familiar detrás del director. En una entrevista de hace casi diez años, ambos papás expresaron profundas reflexiones sobre cómo enfrentaron las adicciones de su hijo, Nick Reiner, una lucha que marcó a la familia y que, lamentablemente, coincide con los recientes y devastadores hechos ocurridos en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

Publicidad

El arrepentimiento de Rob y Michele Reiner por las adicciones de su hijo Nick

Rob Reiner, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer Reiner en su residencia de California el domingo 14 de diciembre, mantuvo durante años una estrecha colaboración creativa con su hijo Nick Reiner, hoy de 32 años.

Uno de los proyectos más significativos que compartieron fue la película semiautobiográfica "Being Charlie" (2015), una cinta que Nick coescribió a partir de su propia historia y de su prolongada lucha contra la adicción a las drogas.

"Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere - Arrivals
Nick Reiner at "Spinal Tap II: The End Continues" Los Angeles Premiere held at The Egyptian Theatre on September 09, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

La cinta narra la historia de "Charlie Mills", un joven de 18 años con problemas de adicción que mantiene una relación tensa y conflictiva con sus padres, en especial con su padre, David, una estrella de cine con aspiraciones políticas.

En una entrevista en 2015, Rob y Michel Reiner hablaron públicamente sobre las dificultades que enfrentaron como padres al intentar ayudar a Nick en su proceso de rehabilitación. Reconocieron que, en muchos momentos, se sintieron desbordados y sin herramientas claras para manejar la situación, a pesar de recurrir a múltiples especialistas y tratamientos.

“Quiero decir, nos metimos en problemas, pero todo ese proceso me ayudó a entenderlo mucho más y creo que me convirtió en un mejor padre, o al menos eso espero”, dijo el cineasta.

SNL50: The Homecoming Concert At Radio City Music Hall Red Carpet Arrivals
Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

El director también admitió que, al confiar ciegamente en expertos y profesionales, no siempre supieron escuchar lo que su hijo les decía que necesitaba, una decisión que con el tiempo llegó a considerar un error.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró Rob.

Michele, agregó: "Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos".

Teen Vogue's Back-to-School Saturday Kick-off Event At The Grove
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

Publicidad

Nick Reiner y su dura lucha contra las adicciones

La historia personal de Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner, está marcada por una adolescencia difícil y una prolongada batalla contra las adicciones.

En una entrevista para People en 2016, el también cineasta habló abiertamente sobre los años más duros de su vida, cuando fue enviado a rehabilitación por primera vez a los 15 años y enfrentó decisiones extremas que lo llevaron incluso a quedarse sin hogar.

"Si quería vivir a mi manera y no asistir a los programas que me sugerían, entonces tenía que quedarme sin hogar", dijo.

Nic-Reiner-Rob-reiner.jpg
Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Nick relató que pasó un total de 17 meses en rehabilitación, intercalados con periodos viviendo en la calle en distintos estados de Estados Unidos.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada divertido", recordó.

Publicidad

Tags

Rob Reiner

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad