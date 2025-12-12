Alejandro Basteri rinde homenaje emotivo a su mamá, Marcela Basteri en el que habría sido su cumpleaños

En su dedicatoria, el empresario escribió: “Hoy el día debe brillar un poco más: es tu cumpleaños, mamá, y mi corazón te sigue llamando”, reflejando cuánto sigue extrañando a su madre, cuyo paradero se desconoce desde 1986.

La imagen compartida muestra a Marcela sonriendo mientras sostiene a su hijo, símbolo del amor eterno que Basteri profesa por ella.

Marcela y Alejandro Basteri (Instagram)

Besos al cielo querida Sra. Marcela”, acompañado de la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre, titulada “Marcela”.

A lo largo de los años, la figura de Marcela Basteri ha estado presente en la vida pública de su familia, no solo por su misteriosa desaparición, sino también por el impacto emocional que dejó en sus hijos. Incluso el propio Luis Miguel ha expresado en entrevistas cuánto anhela volver a ver a su madre, calificándolo como “el regalo de su vida”.