Alejandro Basteri rinde homenaje emotivo a su mamá, Marcela Basteri en el que habría sido su cumpleaños

El empresario Alejandro Basteri, hermano del cantante Luis Miguel, conmovió a sus seguidores al rendir un emotivo homenaje a su madre, Marcela Basteri, en lo que habría sido su cumpleaños.
A través de su cuenta de Instagram, Basteri publicó un mensaje acompañado de una fotografía animada de su infancia junto a Marcela, evocando recuerdos de la relación que compartieron.
En su dedicatoria, el empresario escribió: “Hoy el día debe brillar un poco más: es tu cumpleaños, mamá, y mi corazón te sigue llamando”, reflejando cuánto sigue extrañando a su madre, cuyo paradero se desconoce desde 1986.
La imagen compartida muestra a Marcela sonriendo mientras sostiene a su hijo, símbolo del amor eterno que Basteri profesa por ella.
Besos al cielo querida Sra. Marcela”, acompañado de la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre, titulada “Marcela”.
A lo largo de los años, la figura de Marcela Basteri ha estado presente en la vida pública de su familia, no solo por su misteriosa desaparición, sino también por el impacto emocional que dejó en sus hijos. Incluso el propio Luis Miguel ha expresado en entrevistas cuánto anhela volver a ver a su madre, calificándolo como “el regalo de su vida”.
El homenaje de Alejandro Basteri a su mamá
Alejandro Basteri no solo ha recurrido a las redes sociales para expresar el profundo cariño que siente por su madre, Marcela Basteri, sino que también ha buscado otras maneras de mantener presente su recuerdo.
Una de ellas es Basteri Collection, su proyecto de moda que nació como un homenaje directo a la figura materna que marcó su vida. La marca, inspirada en la elegancia y sensibilidad que él atribuye a Marcela, se ha convertido en un puente simbólico entre su historia familiar y su faceta empresarial.
El empresario ha señalado en diversas ocasiones que esta iniciativa representa mucho más que un emprendimiento: es una forma tangible de preservar el legado de su madre y de compartir con el público la influencia que ella tuvo en su vida.
A través de diseños cuidados y mensajes personales incorporados en la identidad de la marca, Basteri busca mantener viva la memoria de Marcela, celebrando su esencia y reafirmando el lazo emocional que aún lo une a ella.