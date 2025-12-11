Kim Kardashian revela incómoda pregunta que le hicieron sus hijos sobre cirugía estética

En la escena del episodio emitido esta semana de The Kardashians, Kim Kardashian; mamá de de North, Saint, Chicago y Psalm, aparece en un momento de su rutina matutina junto a sus hijos mientras los prepara para ir a la escuela.

En una escena frente a la cámara, la fundadora de SKIMS detalló las ocurrencias y comentarios espontáneos que recibe de sus pequeños, señalando que rara vez faltan frases que la “ponen en su lugar” o la hacen reír.

Para Kim Kardashian lo más importante es su papel como mamá. (Instagram/Kim Kardashian)

“Obviamente, todo lo que hago es por mis hijos y ellos siempre me mantienen con los pies en la tierra. Cada vez que necesito un choque con la realidad, sólo voy a casa”, contó entre risas.

Kardashian relató que sus hijos a veces le dicen cosas impredecibles: desde criticar que “no sabe lo que significa cierta palabra” hasta preguntarle directamente “¿cuándo te vas a hacer un lifting como Lovey?”, en referencia a su mamá, Kris Jenner.

Kris Jenner (Getty Images)

El procedimiento estético de Kris Jenner que sorprendió al mundo

Cabe destacar que dicho arreglo estético, reveló Kris Jenner, fue su segunda cirugía en su vida, la cual incluyó un lifting facial para sentirse “la mejor versión de sí misma”.

Este procedimiento se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos meses y acaparó titulares tras su aparición en eventos sociales con un aspecto notablemente rejuvenecido.