Kim Kardashian volvió a compartir un momento íntimo de su vida familiar que ha llamado la atención del público: en el más reciente episodio de The Kardashians, la empresaria reveló que uno de sus hijos le preguntó con total naturalidad cuándo se iba a hacer un lifting facial como el de su mamá, Kris Jenner.
Kim Kardashian revela incómoda pregunta que le hicieron sus hijos sobre cirugía estética
En la escena del episodio emitido esta semana de The Kardashians, Kim Kardashian; mamá de de North, Saint, Chicago y Psalm, aparece en un momento de su rutina matutina junto a sus hijos mientras los prepara para ir a la escuela.
En una escena frente a la cámara, la fundadora de SKIMS detalló las ocurrencias y comentarios espontáneos que recibe de sus pequeños, señalando que rara vez faltan frases que la “ponen en su lugar” o la hacen reír.
“Obviamente, todo lo que hago es por mis hijos y ellos siempre me mantienen con los pies en la tierra. Cada vez que necesito un choque con la realidad, sólo voy a casa”, contó entre risas.
Kardashian relató que sus hijos a veces le dicen cosas impredecibles: desde criticar que “no sabe lo que significa cierta palabra” hasta preguntarle directamente “¿cuándo te vas a hacer un lifting como Lovey?”, en referencia a su mamá, Kris Jenner.
El procedimiento estético de Kris Jenner que sorprendió al mundo
Cabe destacar que dicho arreglo estético, reveló Kris Jenner, fue su segunda cirugía en su vida, la cual incluyó un lifting facial para sentirse “la mejor versión de sí misma”.
Este procedimiento se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos meses y acaparó titulares tras su aparición en eventos sociales con un aspecto notablemente rejuvenecido.
¿Qué es un facelift?, la cirugía que rejuveneció a Kris Jenner
El lifting facial, o ritidectomía, es una cirugía estética diseñada para reducir arrugas profundas, flacidez y pérdida de firmeza en la cara y el cuello.
A medida que envejecemos, los músculos y tejidos faciales se debilitan y la piel pierde elasticidad debido a la disminución de colágeno. El facelift busca revertir estos cambios reposicionando los tejidos profundos y tensando la piel, lo que proporciona un aspecto más firme y rejuvenecido.
De acuerdo con la Mayo Clinic, el lifting facial implica realizar incisiones alrededor de las orejas y la línea del pelo para acceder a las capas profundas de la cara, incluidas las estructuras musculares.
El cirujano reacomoda el SMAS (sistema músculo-aponeurótico superficial), elimina exceso de piel y sutura de forma que las cicatrices queden discretamente ocultas. A diferencia del bótox o los rellenos, este procedimiento actúa sobre la arquitectura facial, lo que lo hace más duradero.
La American Society of Plastic Surgeons (ASPS) explica que los resultados suelen mantenerse entre 8 y 12 años, dependiendo de factores como genética, cuidados de la piel y estilo de vida. La recuperación, según la organización, suele durar de 2 a 4 semanas e incluye hinchazón, moretones y rigidez temporal