Christian Nodal exige a Cazzu que le informe sobre el uso de la manutención de Inti

Nodal solicita a Cazzu informes sobre los gastos de la pensión de Inti

De acuerdo al comunicado del abogado de Christian Nodal , difundido por el programa Ventaneando, la demanda no busca disputar ni la custodia ni la manutención de Inti. El propósito, aclara, es verificar que los recursos entregados hayan sido utilizados en beneficio de la menor y, además, garantizar la nacionalidad mexicana de la niña.

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio”, aclara el comunicado.

Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

“Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, agregó.

El abogado César Muñoz señaló que el proceso se está llevando “bajo un estricto llamado a la reserva procesal” y cuestionó la filtración del documento inicial, pues dijo se trataba de información confidencial. Aseguró que divulgar esos datos vulnera la privacidad de la niña y de las partes involucradas.