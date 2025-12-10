Sin filtros ni bótox: Kate Winslet critica estándares de belleza de Hollywood y muestra su envejecimiento con orgullo

Kate Winslet reapareció con un mensaje contundente sobre belleza, envejecimiento y presión mediática: en una reciente entrevista para The Times of London confesó que nunca se ha sometido a cirugías plásticas, inyecciones ni retoques estéticos y criticó duramente la obsesión actual con la apariencia en Hollywood y redes sociales.
Kate Winslet desafía los estándares de belleza de Hollywood y abraza el envejecimiento
A sus 50 años, Kate Winslet se muestra más firme que nunca sobre un tema que divide a Hollywood: el envejecimiento. La actriz de Titanic aseguró en una reciente entrevista con The Times of London que está orgullosa de dejar que el tiempo siga su curso y que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica "ni se ha hecho nada”.
La actriz habló sin rodeos sobre la creciente obsesión por la perfección estética, especialmente alimentada por las redes sociales. “Ay, es aterrador. Pienso: ‘¡No, tú no! ¿Por qué?’”, expresó al criticar a quienes sienten la presión de “arreglarse” para obtener más Likes en Instagram.
Winslet calificó de “devastador” que tantas personas, específicamente otras mujeres en Hollywood, se sometan a procedimientos cosméticos y usen medicamentos para perder peso.
“Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo”, dijo. “Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura, pero luego tanta gente toma medicamentos para bajar de peso. Es muy variado”, señaló.
“Algunos toman decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible por no ser ellos mismos”, continuó la ganadora del Oscar. “¿Y saben lo que están ingiriendo? El descuido de la salud es aterrador. Me preocupa ahora más que nunca. Es un caos total ahí fuera”.
Además, Winslet señaló que no está molesta por "todas las malditas actrices", sino por "la gente que ahorra para el bótox o la mierda que se pone en los labios".
Kate Winslet defiende el envejecimiento real
Para Kate Winslet, el envejecimiento debe asumirse como parte de la vida: "Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen", dijo. "Así es la vida, en tus manos".
“Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tienen ningún concepto de lo que realmente es ser bella”, compartió.
Kate Winslet critica la obsesión por la perfección y el impacto de las redes sociales
Para respaldar su postura sobre el envejecimiento natural y la presión estética, en la misma entrevista, Kate Winslet relató un ejemplo impactante: vio a una joven en un artículo de la BBC sobre un accidente automovilístico que, dijo, “parecía una caricatura”.
“No sabes cómo es esa persona en realidad; desde las cejas hasta la boca, las pestañas y el cabello, esa joven tiene miedo de ser ella misma”, explicó Winslet. “¿A qué idea de perfección aspira la gente? Culpo a las redes sociales y su efecto en la salud mental”, añadió.
La actriz también reveló que sigue utilizando el transporte público en Londres y que ha notado cómo los pasajeros están metidos en sus teléfonos, ignorando el mundo que los rodea. “Es desgarrador. Ya nadie mira al mundo”, lamentó, reafirmando su crítica sobre la desconexión social provocada por la obsesión por la imagen perfecta.