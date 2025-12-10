Sin filtros ni bótox: Kate Winslet critica estándares de belleza de Hollywood y muestra su envejecimiento con orgullo

Kate Winslet desafía los estándares de belleza de Hollywood y abraza el envejecimiento

A sus 50 años, Kate Winslet se muestra más firme que nunca sobre un tema que divide a Hollywood: el envejecimiento. La actriz de Titanic aseguró en una reciente entrevista con The Times of London que está orgullosa de dejar que el tiempo siga su curso y que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica "ni se ha hecho nada”.

La actriz habló sin rodeos sobre la creciente obsesión por la perfección estética, especialmente alimentada por las redes sociales. “Ay, es aterrador. Pienso: ‘¡No, tú no! ¿Por qué?’”, expresó al criticar a quienes sienten la presión de “arreglarse” para obtener más Likes en Instagram.

Kate Winslet

Winslet calificó de “devastador” que tantas personas, específicamente otras mujeres en Hollywood, se sometan a procedimientos cosméticos y usen medicamentos para perder peso.

“Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo”, dijo. “Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura, pero luego tanta gente toma medicamentos para bajar de peso. Es muy variado”, señaló.

Kate Winslet actúa por primera vez con su hija Mia Threapleton (Getty Images)

“Algunos toman decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible por no ser ellos mismos”, continuó la ganadora del Oscar. “¿Y saben lo que están ingiriendo? El descuido de la salud es aterrador. Me preocupa ahora más que nunca. Es un caos total ahí fuera”.

Además, Winslet señaló que no está molesta por "todas las malditas actrices", sino por "la gente que ahorra para el bótox o la mierda que se pone en los labios".

Kate Winslet defiende el envejecimiento real

Para Kate Winslet, el envejecimiento debe asumirse como parte de la vida: "Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen", dijo. "Así es la vida, en tus manos".

“Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tienen ningún concepto de lo que realmente es ser bella”, compartió.