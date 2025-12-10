Pamela Anderson confirma que tuvo una relación con Liam Neeson y revela por qué terminó

Según Pamela Anderson, la relación se dio durante una semana en la casa de Neeson, en Nueva York. Aunque suene romántico al estilo de Hollywood, ella fue clara: tenía su propia habitación, sus respectivos asistentes estaban presentes, e incluso familiares la visitaron durante esos días.

"Si quieres saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar", le dijo Pamela a People

Pamela Anderson y Liam Neeson. ( Getty Images)

Entre cenas en un pequeño restaurante francés, donde Liam Neeson, con una mezcla de humor y cariño, la presentó como “la futura Señora Neeson", y momentos tranquilos en su jardín, la pareja compartió recuerdos que Anderson calificó de auténticos.

Durante la promoción de The Naked Gun, ambos actores mostraron una evidente conexión: miradas cómplices, abrazos y gestos cariñosos que alimentaron aún más los rumores de un romance. Anderson comparó esos días con “una película de Nancy Meyers”, llena de humor, ligereza y complicidad real.