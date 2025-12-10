Publicidad

Pamela Anderson confirma que tuvo una relación con Liam Neeson y revela por qué terminó

Tras meses de especulaciones, Pamela Anderson confirmó que sí tuvo una relación con Liam Neeson, además, reveló por qué llegó a su fin.
mié 10 diciembre 2025 10:26 AM
liam-neeson-pamela-anderson-relacion-falsa.jpg
Pamela Anderson y Liam Neeson (Getty Images)
Según Pamela Anderson, la relación se dio durante una semana en la casa de Neeson, en Nueva York. Aunque suene romántico al estilo de Hollywood, ella fue clara: tenía su propia habitación, sus respectivos asistentes estaban presentes, e incluso familiares la visitaron durante esos días.

"Si quieres saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar", le dijo Pamela a People

"The Naked Gun" New York Premiere
Pamela Anderson y Liam Neeson. ( Getty Images)

Entre cenas en un pequeño restaurante francés, donde Liam Neeson, con una mezcla de humor y cariño, la presentó como “la futura Señora Neeson", y momentos tranquilos en su jardín, la pareja compartió recuerdos que Anderson calificó de auténticos.

Durante la promoción de The Naked Gun, ambos actores mostraron una evidente conexión: miradas cómplices, abrazos y gestos cariñosos que alimentaron aún más los rumores de un romance. Anderson comparó esos días con “una película de Nancy Meyers”, llena de humor, ligereza y complicidad real.

La relación de Pamela Anderson y Liam Neeson no evolucionó

Sin embargo, pese a la química y la conexión emocional, la relación nunca evolucionó a algo duradero. Ambos decidieron retomar sus proyectos personales, y hoy aseguran estar mejor como amigos. Pamela Anderson describe su vínculo actual con Neeson como una amistad sincera, llena de admiración mutua.

pamela_anderson_&_liam_n
Pamela Anderson y Liam Neeson (Dia Dipasupil/Getty Images)

A su vez, Neeson, quien en 2024 se declaró abiertamente “locamente enamorado” de su coprotagonista, aportó su parte del relato: elogios, respeto, química en el set… aunque ahora haya aceptado que su vínculo tomó otro rumbo.

La misma Anderson admitió que, aunque la relación fue breve, se siente agradecida por la conexión: “Fue una semana especial, con risas, complicidad… algo sincero, pero sin ningún truco publicitario.

