Tras meses de rumores y especulaciones, Pamela Anderson decidió romper el silencio y revelar la verdad sobre su presunta relación romántica con su compañero de reparto Liam Neeson.
En una entrevista reciente, Anderson confirmó que ambos vivieron un breve, pero significativo, romance luego de finalizar el rodaje de The Naked Gun.
Pamela Anderson confirma que tuvo una relación con Liam Neeson y revela por qué terminó
Según Pamela Anderson, la relación se dio durante una semana en la casa de Neeson, en Nueva York. Aunque suene romántico al estilo de Hollywood, ella fue clara: tenía su propia habitación, sus respectivos asistentes estaban presentes, e incluso familiares la visitaron durante esos días.
"Si quieres saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar", le dijo Pamela a People
Entre cenas en un pequeño restaurante francés, donde Liam Neeson, con una mezcla de humor y cariño, la presentó como “la futura Señora Neeson", y momentos tranquilos en su jardín, la pareja compartió recuerdos que Anderson calificó de auténticos.
Durante la promoción de The Naked Gun, ambos actores mostraron una evidente conexión: miradas cómplices, abrazos y gestos cariñosos que alimentaron aún más los rumores de un romance. Anderson comparó esos días con “una película de Nancy Meyers”, llena de humor, ligereza y complicidad real.
La relación de Pamela Anderson y Liam Neeson no evolucionó
Sin embargo, pese a la química y la conexión emocional, la relación nunca evolucionó a algo duradero. Ambos decidieron retomar sus proyectos personales, y hoy aseguran estar mejor como amigos. Pamela Anderson describe su vínculo actual con Neeson como una amistad sincera, llena de admiración mutua.
A su vez, Neeson, quien en 2024 se declaró abiertamente “locamente enamorado” de su coprotagonista, aportó su parte del relato: elogios, respeto, química en el set… aunque ahora haya aceptado que su vínculo tomó otro rumbo.
La misma Anderson admitió que, aunque la relación fue breve, se siente agradecida por la conexión: “Fue una semana especial, con risas, complicidad… algo sincero, pero sin ningún truco publicitario.