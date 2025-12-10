Mía Rubín y Tarik Othón comparten la clave para que su relación a distancia sí funcione

Durante una transmisión en vivo con el streamer Adriano Zendejas, conocido como El Maestro Shifu, Mía Rubín y Tarik Othón revelan cuál ha sido la clave para mantener su noviazgo a lo largo de tres años.

Mía Rubín y Tarik Othón (Instagram)

Ambos coincidieron en que la confianza, la comunicación constante y el respeto por los proyectos individuales de cada uno han sido fundamentales para que su relación funcione, demostrando que el amor puede prosperar incluso en ciudades diferentes.

La joven pareja se sumó al reto de 150 días de transmisión ininterrumpida del creador de contenido. Durante la visita, cenaron juntos y recorrieron el rancho donde Tarik entrena; incluso Mía se animó a demostrar su habilidad al montar a Aquiles, el caballo que el torero le regaló.

Tarik Othón y Mía Rubín (Selene Alaide)

Durante la transmisión, Tarik Othón reveló cuál ha sido la clave para que su relación prospere pese a la distancia. “Creo que el espacio es fundamental, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, pasa tiempo en el estudio, y yo tengo que estar entrenando, arriba del caballo todo el día”, explicó.