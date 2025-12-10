Mía Rubín y Tarik Othón se han consolidado como una de las parejas juveniles más estables del espectáculo. A pesar de su corta edad, ella de 20 años y él de 21, han logrado construir una relación sólida que ha superado uno de los mayores retos para cualquier pareja: la distancia.
La cantante vive en la Ciudad de México, mientras que el torero desarrolla su carrera en Querétaro, una dinámica que, lejos de complicar su vínculo, ha fortalecido su comunicación y compromiso.
Publicidad
Mía Rubín y Tarik Othón comparten la clave para que su relación a distancia sí funcione
Durante una transmisión en vivo con el streamer Adriano Zendejas, conocido como El Maestro Shifu, Mía Rubín y Tarik Othón revelan cuál ha sido la clave para mantener su noviazgo a lo largo de tres años.
Ambos coincidieron en que la confianza, la comunicación constante y el respeto por los proyectos individuales de cada uno han sido fundamentales para que su relación funcione, demostrando que el amor puede prosperar incluso en ciudades diferentes.
La joven pareja se sumó al reto de 150 días de transmisión ininterrumpida del creador de contenido. Durante la visita, cenaron juntos y recorrieron el rancho donde Tarik entrena; incluso Mía se animó a demostrar su habilidad al montar a Aquiles, el caballo que el torero le regaló.
Durante la transmisión, Tarik Othón reveló cuál ha sido la clave para que su relación prospere pese a la distancia. “Creo que el espacio es fundamental, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, pasa tiempo en el estudio, y yo tengo que estar entrenando, arriba del caballo todo el día”, explicó.
Publicidad
Mía Rubín y Tarik Othón buscan cumplir sus propios sueños
El joven torero explicó que ambos tienen muy claro que están dedicados a construir sus propios sueños: "Esa comprensión de que el otro tiene muchas cosas qué hacer y que va a contestar cuando pueda. Cuando nos vemos es de, vámonos para allá, vámonos para acá", explicó. Mientras que Mía Rubínagregó que su clave del éxito es el tiempo de calidad que pasan juntos.
Por primera vez, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló de los nervios que le provoca ver a su novio en el ruedo. Aunque llevan tres años juntos, reconoce que cada día le resulta más fascinante el arte tauromaquia.
"Sí, claro, últimamente he estado más emocionada que nerviosa, pero siempre está ese miedo, siempre está ese nervio, pero llevamos ya casi 3 años juntos, no puedo vivir con miedo, sino me la pasaría muy mal".
Por su parte, Tarik habló sobre la fama que suele rodear a los toreros, un estereotipo con el que él no se identifica: "A lo largo de la historia los toreros siempre han andado con muchas famosas y hay un mito de que andan brindando de novia, en novia", comentó el joven torero.