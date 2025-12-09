Mila Kunis revela lo que ella y Ashton Kutcher se regalaron por su décimo aniversario de bodas

Mila Kunis y Ashton Kutcher celebraron su décimo aniversario de bodas con un intercambio de regalos tan creativo como significativo.
La pareja conmemoró una década de matrimonio en julio y, siguiendo la tradición de los obsequios por aniversario, eligieron detalles hechos de hojalata.
Este material, símbolo de durabilidad, flexibilidad y adaptación, representa la fortaleza de una relación que ha sabido superar desafíos y evolucionar con el tiempo.
Publicidad
¿Qué se regalaron Mila Kunis y Ashton Kutcher en su décimo aniversario de bodas?
Mila Kunis compartió en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que ella y Ashton Kutcher tienen ciertas reglas cuando se trata de darse regalos.
“Hay limitaciones y presupuestos”, explicó la actriz. “Porque a ninguno de los dos nos gusta mucho regalar, pero también podemos excedernos. Es muy extremo”.
La pareja mantiene una regla muy especial: no gastar más de 150 dólares y procurar que los regalos sean hechos por ellos mismos: “También puede ser hecho en casa por otra persona”, agregó.
Para el regalo de Kutcher de este año, Kunis recurrió a la plataforma en línea Etsy, que se especializa en productos hechos en casa.
“A Ashton le encantan los Chicago Bears”, aseguró la actriz. “Así que para el aniversario, le regalé un hombre de hojalata del Mago de Oz hecho con, digamos, latas de sardinas y latas de guisantes, y todo es de los Chicago Bears. Está buenísimo”.
Sobre el regalo que Ashton preparó para ella, Mila reveló su amor por las sardinas: “Como me encantan las sardinas y a él le encanta que me encanten, me regaló una caja de sardinas a la medida. Es una lata gigante. Me encantó”, dijo Kunis. “Pensé: 'Me encantan las sardinas'”. Es un regalo muy dulce".
Publicidad
El secreto de la relación de Mila Kunis y Ashton Kutcher
Mila Kunis y Ashton Kutcher se conocieron durante las grabaciones del programa That '70s Show, entre 1998 y 2006, aunque su historia de amor no comenzó sino hasta muchos años después.
Tras reencontrarse, comenzaron a salir en 2012 y finalmente se casaron en 2015. La pareja tiene dos hijos, su hija Wyatt, de 11 años, y su hijo Dimitri, de 9.
Kunis habló sobre el secreto de su exitosa relación en una entrevista de octubre de 2024 con E! News.
“Todavía siento que somos muy jóvenes y nos sentimos muy jóvenes", declaró. "Creo que ahí está la chispa. Solo son 10 años. En realidad no es tanto. Veo a mis padres y llevan 50 juntos. Eso es mucho”, y añadió que la pareja también “se ríe de todo”, lo que fortalece su relación.
El mes pasado, la actriz dijo que solo filma una película al año para poder pasar el mayor tiempo posible con su familia.
“Hago una película al año porque filmo cuando mis hijos están en la escuela, así que sí, me verán en una película al año", le dijo a la revista People.