Mila Kunis revela lo que ella y Ashton Kutcher se regalaron por su décimo aniversario de bodas

¿Qué se regalaron Mila Kunis y Ashton Kutcher en su décimo aniversario de bodas?

Mila Kunis compartió en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que ella y Ashton Kutcher tienen ciertas reglas cuando se trata de darse regalos.

“Hay limitaciones y presupuestos”, explicó la actriz. “Porque a ninguno de los dos nos gusta mucho regalar, pero también podemos excedernos. Es muy extremo”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher (Tommaso Boddi/Getty Images for Breakthrough Pr)

La pareja mantiene una regla muy especial: no gastar más de 150 dólares y procurar que los regalos sean hechos por ellos mismos: “También puede ser hecho en casa por otra persona”, agregó.

Para el regalo de Kutcher de este año, Kunis recurrió a la plataforma en línea Etsy, que se especializa en productos hechos en casa.

“A Ashton le encantan los Chicago Bears”, aseguró la actriz. “Así que para el aniversario, le regalé un hombre de hojalata del Mago de Oz hecho con, digamos, latas de sardinas y latas de guisantes, y todo es de los Chicago Bears. Está buenísimo”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher (Kevin Winter/Getty Images)

Sobre el regalo que Ashton preparó para ella, Mila reveló su amor por las sardinas: “Como me encantan las sardinas y a él le encanta que me encanten, me regaló una caja de sardinas a la medida. Es una lata gigante. Me encantó”, dijo Kunis. “Pensé: 'Me encantan las sardinas'”. Es un regalo muy dulce".