Un juez federal en Manhattan autorizó este martes 9 de diciembre, la publicación de transcripciones y pruebas ocultas del gran jurado relacionados con el caso penal de Ghislaine Maxwell, la ex colaboradora de Jeffrey Epstein condenada en 2021 por tráfico sexual de menores.
Los secretos de Epstein regresan: un juez ordena revelar miles de páginas del caso de su cómplice, Ghislaine Maxwell
Un juez ordena revelar miles de páginas del caso de Ghislaine Maxwell
La decisión, firmada por Paul A. Engelmayer, responde a la solicitud del Departamento de Justicia y cumple con lo establecido por el recientemente aprobado Epstein Files Transparency Act, que exige hacer públicos los registros no clasificados vinculados al caso antes del 19 de diciembre.
Entre los documentos que se harán públicos están transcripciones del gran jurado, órdenes de cateo, declaraciones y evidencias que hasta ahora estaban selladas.
No obstante, el juez advirtió que estos materiales “no revelarían información nueva de relevancia”, es decir, no se espera que aparezcan nombres adicionales relacionados con los crímenes, nuevos métodos, víctimas desconocidas o detalles inéditos sobre la investigación.
Además, la corte estableció que cualquier data sensible que pueda identificar a víctimas será protegida mediante redacciones antes de su difusión, para preservar su privacidad.
Según los archivos públicos hasta la fecha, los grandes jurados que investigaron a Ghislaine Maxwell (y a su asociación con Jeffrey Epstein) no escucharon testimonios de víctimas, imputados u otras fuentes directas: su función fue únicamente emitir la acusación formal, basándose en evidencias ya recabadas por las autoridades.
Quienes esperaban que la apertura de estos documentos trajera consigo revelaciones “sorprendentes” probablemente se llevarán una decepción: el propio juez lo anticipó. Aun así, la decisión representa un paso importante en materia de transparencia judicial en uno de los casos más polémicos y mediáticos de las últimas décadas.
Ghislaine Maxwell: por qué está en la cárcel y qué se sabe hasta ahora
Ghislaine Maxwell cumple una condena federal de 20 años por su participación en la red de tráfico sexual de menores dirigida por Jeffrey Epstein.
En 2021, un jurado la declaró culpable de captar, preparar y facilitar el abuso de adolescentes (algunas de apenas 14 años) entre 1994 y 2004. La justicia determinó que Maxwell actuó como socia esencial de Epstein, ayudándolo a reclutar a las víctimas y proporcionando las condiciones para que ocurrieran los encuentros.
Actualmente, Maxwell se encuentra recluida en FPC Bryan, un campamento penitenciario de mínima seguridad ubicado en Bryan, Texas. Fue trasladada allí en 2025 desde una prisión en Florida, un movimiento que generó polémica por considerarse un entorno demasiado cómodo para alguien condenada por delitos tan graves.
Mientras la ex socialité ha descrito esta nueva cárcel como un lugar “más seguro y ordenado”, varias víctimas y grupos de defensa criticaron la decisión, argumentando que parecía un trato preferencial.
En medio de su rutina carcelaria, Maxwell continúa intentando reducir su sentencia. Ha presentado apelaciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque hasta ahora sin éxito. Su liberación está prevista para 2037, salvo que prospere alguna solicitud legal extraordinaria.