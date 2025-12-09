Los secretos de Epstein regresan: un juez ordena revelar miles de páginas del caso de su cómplice, Ghislaine Maxwell

Un juez ordena revelar miles de páginas del caso de Ghislaine Maxwell

La decisión, firmada por Paul A. Engelmayer, responde a la solicitud del Departamento de Justicia y cumple con lo establecido por el recientemente aprobado Epstein Files Transparency Act, que exige hacer públicos los registros no clasificados vinculados al caso antes del 19 de diciembre.

Entre los documentos que se harán públicos están transcripciones del gran jurado, órdenes de cateo, declaraciones y evidencias que hasta ahora estaban selladas.

Ghislaine Maxwell (Getty Images)

No obstante, el juez advirtió que estos materiales “no revelarían información nueva de relevancia”, es decir, no se espera que aparezcan nombres adicionales relacionados con los crímenes, nuevos métodos, víctimas desconocidas o detalles inéditos sobre la investigación.

Además, la corte estableció que cualquier data sensible que pueda identificar a víctimas será protegida mediante redacciones antes de su difusión, para preservar su privacidad.

Maxwell fue detenida en julio de 2020 y afirma que ha sido víctima de condiciones inhumanas en la cárcel de Brooklyn, N.Y. (Mark Mainz/Getty Images)

Según los archivos públicos hasta la fecha, los grandes jurados que investigaron a Ghislaine Maxwell (y a su asociación con Jeffrey Epstein) no escucharon testimonios de víctimas, imputados u otras fuentes directas: su función fue únicamente emitir la acusación formal, basándose en evidencias ya recabadas por las autoridades.

Quienes esperaban que la apertura de estos documentos trajera consigo revelaciones “sorprendentes” probablemente se llevarán una decepción: el propio juez lo anticipó. Aun así, la decisión representa un paso importante en materia de transparencia judicial en uno de los casos más polémicos y mediáticos de las últimas décadas.