Fátima Bosch sigue bajo investigación de las autoridades en Tailandia tras demanda de Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch sigue bajo investigación de las autoridades en Tailandia

De acuerdo con la comisaría de Watphrayakhrai, ubicada al sur de Bangkok, la denuncia en contra de Fátima Bosch fue presentada el pasado 12 de noviembre y desde entonces “sigue bajo investigación”.

Fátima Bosch (Instagram)

Las autoridades tailandesas confirmaron que aún no han contactado oficialmente con la modelo mexicana, quien actualmente realiza actividades mediáticas en Estados Unidos.

El conflicto se originó el 4 de noviembre durante las actividades del certamen, cuando Bosch declaró que Itsaragrisil la había insultado llamándola “tonta”. La versión se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales. Sin embargo, el empresario negó haber utilizado esa palabra y emprendió acciones legales para limpiar su nombre.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

La organización Miss Grand International emitió un comunicado en el que aseguró que sus abogados llevarán el proceso “hasta las últimas consecuencias”. Además, aclararon que lo que Nawat habría dicho en inglés fue “daño” y no “tonta”, como interpretó la mexicana. La diferencia lingüística se convirtió en el centro de la polémica y detonó la demanda.

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.