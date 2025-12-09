Publicidad

Espectáculos

Brigitte Macron llama ‘zorras estúpidas’ a feministas y estalla la polémica en Francia

Un video filtrado revela que la primera dama francesa, Brigitte Macron, usó insultos misóginos contra feministas que protestaron en un teatro de París.
mar 09 diciembre 2025 07:21 PM
emmanuel macron y brigitte macron
Brigitte Macron llegó hace poco más de dos años al Palacio del Elíseo de la mano de su esposo, Emmanuel Macron (Chesnot/Getty Images)

Un video filtrado puso este martes a Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro de una fuerte polémica.

En las imágenes se escucha a la primera dama de Francia referirse a un grupo de activistas feministas como “zorras estúpidas”, tras la interrupción de un espectáculo en París.

Brigitte Macron llama 'zorras estúpidas' a feministas en video filtrado

El incidente en el que se vio involucrada la esposa de Emmanuel Macron ocurrió después de que militantes del colectivo #NousToutes irrumpieran con máscaras y carteles en una presentación del humorista Ary Abittan, quien fue acusado de violación en 2021, aunque el caso fue desestimado.

Las mujeres protestaban como rechazo a la participación del comediante en espectáculos públicos.

Al día siguiente de la interrupción, mientras Abittan se preparaba para volver al escenario, Brigitte Macron acudió al teatro acompañada de su hija.

En un momento mientras se encontraban en el backstage, tras escuchar que el comediante estaba “asustado”, la primera dama le dijo, aparentemente en tono de broma: “Si hay unas ‘zorras estúpidas’, las echamos”, en clara alusión a las activistas que protestaron.

Sin embargo, la escena fue grabada y rápidamente se difundió el video en redes sociales, lo que generó una ola de críticas desde distintos ámbitos.

Políticos de izquierda y activistas feministas denunciaron que el uso de expresiones misóginas por parte de una figura pública como Brigitte Macron representa una ofensa frontal a la lucha contra la violencia de género.

Brigitte Macron se hizo cirujía estética 1.jpg
Brigitte Macron el 14 de julio de 2019 en el desfile militar del Día de la Bastilla (Getty Images)

Representantes del gobierno, en cambio, argumentaron que sus comentarios buscaban criticar "el método radical" de la protesta del grupo de activistas y no atacar directamente la causa feminista.

Entre las voces críticas se encuentra la de celebridades y sobrevivientes de violencia sexual que rechazaron las palabras de Brigitte.

El colectivo #NousToutes convirtió el insulto en un hashtag para visibilizar su rechazo a las palabras de la primera dama francesa.

La historia de Brigitte Macron antes de Emmanuel

Brigitte Marie-Claude Trogneux, mejor conocida por su nombre de casada: Brigitte Macron, nació el 13 de abril de 1953 en Amiens, Francia, en una familia propietaria de la histórica chocolatería Trogneux.

Estudió literatura francesa y se formó como profesora de secundaria, impartiendo clases de francés y latín en distintos colegios del país.

Fue en un instituto jesuita de Amiens donde conoció a Emmanuel Macron, entonces su alumno en actividades teatrales, relación que más tarde se convertiría en matrimonio, pese a la diferencia de edades ya que Brigitte es 25 años mayor que el presidente francés.

French President Emmanuel Macron Receives George Weah, President Of Liberia At Elysee Palace In Paris
Brigitte Macron (Getty Images)

Antes de casarse con Emmanuel, Brigitte Macron estuvo casada con otro hombre, con quien tuvo tres hijos.

Finalmente, se casó con Emmanuel Macron en 2007 en Touquet-Paris-Plage, con lo que comenzaron a consolidar una historia de amor que ha sido seguida con atención por la prensa internacional.

Brigitte Macron, primera dama de Francia

Desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia en 2017, Brigitte dejó la docencia para asumir el rol de primera dama.

En este cargo ha impulsado diversas causas sociales, como la lucha contra el acoso escolar, la protección de personas con discapacidad y programas de reinserción laboral para adultos desempleados.

Emmanuel y Brigitte Macron
Estas parejas desafían las barreas del tiempo y nos demuestran que el amor lo puedo ¡todo! (Pascal Le Segretain/Getty Images)

También participa en fundaciones vinculadas a hospitales públicos y educación, destacándose por su implicación directa en proyectos de inclusión y bienestar social.

Además de su labor social, Brigitte Macron es reconocida por su estilo, convirtiéndose en una figura de referencia en moda y presencia mediática.

FRANCE-US-SERIES-NETFLIX-POLITICS-CULTURE-TOURISM
Brigitte Macron con Lily Collins de 'Emily in Paris' (AFP)

Su vida pública no ha estado exenta de controversias: en 2025 fue víctima de campañas de difamación en línea que difundían falsamente teorías sobre su identidad de género, lo que llevó a ella y a su esposo a presentar denuncias legales por difamación.

