Brigitte Macron llama ‘zorras estúpidas’ a feministas y estalla la polémica en Francia

Brigitte Macron llama 'zorras estúpidas' a feministas en video filtrado

El incidente en el que se vio involucrada la esposa de Emmanuel Macron ocurrió después de que militantes del colectivo #NousToutes irrumpieran con máscaras y carteles en una presentación del humorista Ary Abittan, quien fue acusado de violación en 2021, aunque el caso fue desestimado.

Las mujeres protestaban como rechazo a la participación del comediante en espectáculos públicos.

Al día siguiente de la interrupción, mientras Abittan se preparaba para volver al escenario, Brigitte Macron acudió al teatro acompañada de su hija.

En un momento mientras se encontraban en el backstage, tras escuchar que el comediante estaba “asustado”, la primera dama le dijo, aparentemente en tono de broma: “Si hay unas ‘zorras estúpidas’, las echamos”, en clara alusión a las activistas que protestaron.

Sin embargo, la escena fue grabada y rápidamente se difundió el video en redes sociales, lo que generó una ola de críticas desde distintos ámbitos.

Políticos de izquierda y activistas feministas denunciaron que el uso de expresiones misóginas por parte de una figura pública como Brigitte Macron representa una ofensa frontal a la lucha contra la violencia de género.

Representantes del gobierno, en cambio, argumentaron que sus comentarios buscaban criticar "el método radical" de la protesta del grupo de activistas y no atacar directamente la causa feminista.

Entre las voces críticas se encuentra la de celebridades y sobrevivientes de violencia sexual que rechazaron las palabras de Brigitte.

El colectivo #NousToutes convirtió el insulto en un hashtag para visibilizar su rechazo a las palabras de la primera dama francesa.