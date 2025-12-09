Brigitte Macron llama ‘zorras estúpidas’ a feministas y estalla la polémica en Francia

Un video filtrado puso este martes a Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro de una fuerte polémica.
En las imágenes se escucha a la primera dama de Francia referirse a un grupo de activistas feministas como “zorras estúpidas”, tras la interrupción de un espectáculo en París.
El incidente en el que se vio involucrada la esposa de Emmanuel Macron ocurrió después de que militantes del colectivo #NousToutes irrumpieran con máscaras y carteles en una presentación del humorista Ary Abittan, quien fue acusado de violación en 2021, aunque el caso fue desestimado.
Las mujeres protestaban como rechazo a la participación del comediante en espectáculos públicos.
Al día siguiente de la interrupción, mientras Abittan se preparaba para volver al escenario, Brigitte Macron acudió al teatro acompañada de su hija.
En un momento mientras se encontraban en el backstage, tras escuchar que el comediante estaba “asustado”, la primera dama le dijo, aparentemente en tono de broma: “Si hay unas ‘zorras estúpidas’, las echamos”, en clara alusión a las activistas que protestaron.
Sin embargo, la escena fue grabada y rápidamente se difundió el video en redes sociales, lo que generó una ola de críticas desde distintos ámbitos.
Políticos de izquierda y activistas feministas denunciaron que el uso de expresiones misóginas por parte de una figura pública como Brigitte Macron representa una ofensa frontal a la lucha contra la violencia de género.
Representantes del gobierno, en cambio, argumentaron que sus comentarios buscaban criticar "el método radical" de la protesta del grupo de activistas y no atacar directamente la causa feminista.
Brigitte Marie-Claude Trogneux, mejor conocida por su nombre de casada: Brigitte Macron, nació el 13 de abril de 1953 en Amiens, Francia, en una familia propietaria de la histórica chocolatería Trogneux.
Estudió literatura francesa y se formó como profesora de secundaria, impartiendo clases de francés y latín en distintos colegios del país.
Fue en un instituto jesuita de Amiens donde conoció a Emmanuel Macron, entonces su alumno en actividades teatrales, relación que más tarde se convertiría en matrimonio, pese a la diferencia de edades ya que Brigitte es 25 años mayor que el presidente francés.
Antes de casarse con Emmanuel, Brigitte Macron estuvo casada con otro hombre, con quien tuvo tres hijos.
Finalmente, se casó con Emmanuel Macron en 2007 en Touquet-Paris-Plage, con lo que comenzaron a consolidar una historia de amor que ha sido seguida con atención por la prensa internacional.
Brigitte Macron, primera dama de Francia
Desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia en 2017, Brigitte dejó la docencia para asumir el rol de primera dama.
En este cargo ha impulsado diversas causas sociales, como la lucha contra el acoso escolar, la protección de personas con discapacidad y programas de reinserción laboral para adultos desempleados.
También participa en fundaciones vinculadas a hospitales públicos y educación, destacándose por su implicación directa en proyectos de inclusión y bienestar social.
Además de su labor social, Brigitte Macron es reconocida por su estilo, convirtiéndose en una figura de referencia en moda y presencia mediática.
Su vida pública no ha estado exenta de controversias: en 2025 fue víctima de campañas de difamación en línea que difundían falsamente teorías sobre su identidad de género, lo que llevó a ella y a su esposo a presentar denuncias legales por difamación.