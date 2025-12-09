Ariana Grande revela el papel secreto de Mac Miller que cambió su carrera para siempre

Según contó, fue Mac Miller, el ahora fallecido rapero y su ex novio, quien la impulsó a explorar un estilo distinto: un pop con sabor a R&B.

“Fue él quien me dijo que hiciera pop influido por R&B... Estoy muy agradecida por eso”, confesó Ariana Grande.

Ese consejo no fue en vano, gracias a esa sugerencia, Ariana decidió invitar a Mac Miller a colaborar en su sencillo “The Way”, incluido en su álbum debut Yours Truly. Según la artista, no lo eligió sólo por talento, “sino porque le debía a él haber encontrado su sonido”.

Después de salir durante dos años Mac Miller y Ariana Grande terminaron a inicios de mayo tras varios rumores de truene. Se dijo que la ruptura fue amistosa y que sucedió por sus apretadas agendas de trabajo. Sin embargo, desde entonces se habla de que su relación fue tormentosa y más desde que él murió por una sobredosis en septiembre de este año. (Shutterstock)

El sencillo “The Way” resultó clave: no solo marcó sus inicios, sino que le permitió entrar entre los éxitos de la música pop-R&B. Años después, Ariana reeditaría Yours Truly en su décimo aniversario, una edición especial que incluyó un tributo respetuoso: en la versión remasterizada de la canción, el verso de Mac mantiene su fuerza, pero se le sumó una orquestación de cuerdas, y al final del video oficial aparecen las palabras “Feat. Mac Miller” como homenaje.

Al hablar ahora sobre esos días de comienzos, Grande decía que el impulso de Mac la ayudó “a ser valiente”, a atreverse a mezclar géneros y a encontrar una identidad musical.