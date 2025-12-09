Los recuerdos más valiosos muchas veces llegan cuando menos los esperas y eso le pasó a Ariana Grande durante una master class impartida en la Chapman University, donde compartió por primera vez una historia íntima y decisiva de su carrera.
Ariana Grande revela el papel secreto de Mac Miller que cambió su carrera para siempre
Según contó, fue Mac Miller, el ahora fallecido rapero y su ex novio, quien la impulsó a explorar un estilo distinto: un pop con sabor a R&B.
“Fue él quien me dijo que hiciera pop influido por R&B... Estoy muy agradecida por eso”, confesó Ariana Grande.
Ese consejo no fue en vano, gracias a esa sugerencia, Ariana decidió invitar a Mac Miller a colaborar en su sencillo “The Way”, incluido en su álbum debut Yours Truly. Según la artista, no lo eligió sólo por talento, “sino porque le debía a él haber encontrado su sonido”.
El sencillo “The Way” resultó clave: no solo marcó sus inicios, sino que le permitió entrar entre los éxitos de la música pop-R&B. Años después, Ariana reeditaría Yours Truly en su décimo aniversario, una edición especial que incluyó un tributo respetuoso: en la versión remasterizada de la canción, el verso de Mac mantiene su fuerza, pero se le sumó una orquestación de cuerdas, y al final del video oficial aparecen las palabras “Feat. Mac Miller” como homenaje.
Al hablar ahora sobre esos días de comienzos, Grande decía que el impulso de Mac la ayudó “a ser valiente”, a atreverse a mezclar géneros y a encontrar una identidad musical.
Así fue la relación de Arina Grande y Mac Miller
La relación entre Ariana Grande y Mac Miller nació primero desde la música. Se conocieron trabajando en 2012 y, un año después, lanzaron juntos “The Way”, una colaboración que no solo impulsó el ascenso de Ariana sino que también consolidó una química evidente.
Durante años fueron amigos cercanos, compartiendo estudios, escenarios y proyectos, hasta que en 2016 su vínculo derivó en una relación sentimental.
Durante ese tiempo, ambos hablaban con cariño y admiración mutua: Ariana destacaba la sensibilidad musical de Mac, mientras que él celebraba el talento y disciplina de ella. Eran una pareja discreta, creativa y muy unida, y su conexión se hacía notar tanto en su trabajo como en su vida personal.
Sin embargo, su relación también atravesó momentos difíciles, especialmente cuando Mac enfrentó problemas de adicción y salud mental. En mayo de 2018 decidieron terminar como pareja, pero Ariana continuó apoyándolo desde la distancia y siempre habló de él con respeto y afecto.
La muerte de Mac, en septiembre de ese mismo año, impactó profundamente a la cantante, quien lo ha recordado en múltiples ocasiones como una de las personas más importantes y determinantes de su vida. Desde entonces, Ariana ha rendido homenajes constantes a su legado artístico y emocional, reconociendo que él influyó de manera decisiva en su crecimiento musical y personal.