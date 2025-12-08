Publicidad

Meghan Markle intenta acercarse a su papá tras hospitalización; el ruega verla por última vez antes de morir

La duquesa de Sussex envió un correo electrónico a su papá tras haber sido hospitalizado, según su portavoz, pero Thomas ya no usa esa dirección y ruega poder verla “antes de morir”.
lun 08 diciembre 2025 11:25 AM
meghan-markle-thomas-markle.jpg
Thomas Markle y Meghan Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021. )

Thomas Markle, el papá de Meghan Markle, hizo una petición de reconciliación desde su cama de hospital tras haber sufrido la amputación de una pierna en una operación que sus familiares califican de “salvavidas”. A sus 81 años, Thomas asegura que quiere volver a ver a su hija y conocer a sus nietos antes de que sea demasiado tarde.

Tras años de distanciamiento y una relación marcada por desencuentros públicos, Thomas Markle, papá de Meghan Markle, volvió a lanzar un pedido de reconciliación en uno de los momentos más críticos de su vida.

Desde una cama de hospital en Filipinas tras la amputación de una pierna, el hombre de 81 años imploró a su hija que lo visite “una vez más antes de morir” y expresó su anhelo de reencontrarse también con el príncipe Harry y sus nietos, Archie y Lilibet.

“Claro que quiero hablar con ella, pero no estoy seguro de que estas sean las circunstancias adecuadas”, declaró Thomas al Daily Mail. “Siempre he dicho que estoy dispuesto a reconciliarme con mi hija. Nunca he dejado de amarla”.

EXC Thomas Markle
Thomas Markle. (Backgrid/The Grosby Group.)

"No quiero morir distanciado de Meghan", añadió el director de iluminación jubilado. "Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido".

Thomas también expresó sentirse “confundido” al enterarse de que Meghan había intentado comunicarse con él, luego de que sus representantes confirmaran a Page Six que la exprotagonista de Suits se puso en contacto con su papá.

“Puedo confirmar que se ha comunicado con su padre”, declaró el portavoz de la ex actriz. Sin embargo, el representante precisó después al Daily Mail que Meghan le envió un correo electrónico, mientras que el propio medio señaló que Thomas ya no utiliza esa dirección, lo que explicaría por qué nunca recibió el mensaje.

EXC Meghan Markle Family Album
La primera foto que le tomaron a Meghan Markle fue en brazos de su padre, Thomas Markle en el Hospital el día que nació. (Splash News/The Grosby Group)

Meghan Markle intentó contactar a su papá tras su cirugía

Meghan Markle habría intentado contactar a su papá Thomas Markle, el pasado 5 de diciembre, apenas dos días después de que él fuera ingresado al hospital en Filipinas tras una delicada operación. Así lo confirmó un portavoz de la actriz al Daily Mail, señalando que la duquesa buscó tender un puente en medio de la crítica situación médica de su padre.

"Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre", dijo.

Thomas Markle
Thomas Markle (The Grosby Group)

Sin embargo, Thomas aseguró estar “confundido” ante los reportes de ese contacto. Según él, no recibió llamadas ni mensajes, a pesar de que afirma no haber cambiado su número de teléfono.

El hospital donde fue intervenido corroboró que, hasta ahora, no ha recibido comunicación de parte de Meghan o su equipo.

