Meghan Markle intenta acercarse a su papá tras hospitalización; el ruega verla por última vez antes de morir

Tras años de distanciamiento y una relación marcada por desencuentros públicos, Thomas Markle, papá de Meghan Markle, volvió a lanzar un pedido de reconciliación en uno de los momentos más críticos de su vida.

Desde una cama de hospital en Filipinas tras la amputación de una pierna, el hombre de 81 años imploró a su hija que lo visite “una vez más antes de morir” y expresó su anhelo de reencontrarse también con el príncipe Harry y sus nietos, Archie y Lilibet.

“Claro que quiero hablar con ella, pero no estoy seguro de que estas sean las circunstancias adecuadas”, declaró Thomas al Daily Mail. “Siempre he dicho que estoy dispuesto a reconciliarme con mi hija. Nunca he dejado de amarla”.

Thomas Markle. (Backgrid/The Grosby Group.)

"No quiero morir distanciado de Meghan", añadió el director de iluminación jubilado. "Quiero conocer a mis nietos. También estaría bien conocer a su marido".

Thomas también expresó sentirse “confundido” al enterarse de que Meghan había intentado comunicarse con él, luego de que sus representantes confirmaran a Page Six que la exprotagonista de Suits se puso en contacto con su papá.

“Puedo confirmar que se ha comunicado con su padre”, declaró el portavoz de la ex actriz. Sin embargo, el representante precisó después al Daily Mail que Meghan le envió un correo electrónico, mientras que el propio medio señaló que Thomas ya no utiliza esa dirección, lo que explicaría por qué nunca recibió el mensaje.