Luego de que se diera a conocer que Cher y Alexander Edwards planean casarse el próximo año, los reflectores se vuelven a centrar en él. A pesar de la diferencia de edad (él tiene entre 38 y 39 años, mientras que ella ronda los 79), la pareja ha logrado consolidar su relación, despertando curiosidad sobre quién es el hombre que le robó el corazón a la mítica cantante.
Él es Alexander Edwards, el novio 40 años menor que tiene a Cher perdidamente enamorada
¿Quién es Alexander Edwards, el novio de Cher casi 40 años menor?
Alexander Edwards, conocido también como 'AE' es productor, ejecutivo musical y figura reconocida en la industria del hip‑hop y el R&B. Trabajó como vicepresidente de A&R en la histórica disquera Def Jam Records, donde colaboró en descubrir talentos emergentes.
Posteriormente, se vinculó con Last Kings Records, sello del rapero Tyga, y actualmente figura asociado a Sony Music Publishing. Además de su labor ejecutiva, Edwards ha incursionado como productor y coprodujo temas para Cher, incluida su canción navideña “Drop Top Sleigh Ride” en el álbum Christmas (2023).
El lado más personal de Alexander Edwards
En el plano íntimo, Alexander Edwards es papá de Slash Electric Alexander Edwards, fruto de su relación con la modelo Amber Rose. Aunque esa relación terminó en 2021, dejó una huella pública: Edwards reconoció públicamente su infidelidad con varias mujeres, lo que detonó la ruptura.
Un año después de su rompimiento con la mamá de su hijo, el productor musical inició una relación con Cher.
La historia de amor de Cher y Alexander Edwards
Cher y Alexander Edwards se conocieron en septiembre de 2022, durante Paris Fashion Week. Aunque en ese momento no fueron captados juntos, poco tiempo después comenzaron las especulaciones.
Finalmente, en noviembre de ese año, fueron vistos de la mano en Los Ángeles. Para despejar dudas, Cher publicó una foto de Edwards en su cuenta con un corazón, así fue como confirmó la relación.
Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció. Edwards no solo aparece como su compañero de alfombra roja en eventos como red carpets, galas y conciertos, sino que también participó activamente en su música. En 2023, coprodujo una canción para su álbum navideño.
Para la icónica cantante, su relación con el músico ha significado renovar su energía y compañía en un momento vital. Ella misma ha dicho que él “la hace reír” y le devuelve vitalidad; a su vez, el productor musical ha manifestado admiración por su talento, su fuerza y su autenticidad.
Aunque su relación ha sido criticada por la evidente diferencia de edad, en una reciente entrevista para CBS Morning, la cantante defendió abiertamente su noviazgo:
“Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, dijo.
Además, la intérprete de Believe señaló que la edad nunca ha sido un tema dentro de la relación: “Gracias a Dios, no”, dijo sobre la actitud de Edwards. “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.
¿Cher planea boda con su novio Alexander Edwards?
Tras tres años de romance, una fuente cercana a Cher señaló que, a sus 79 años, planea casarse con su novio, Alexander “AE” Edwards, en mayo de 2026, justo antes de que la cantante cumpla 80 años.
"A Cher no le importa nada la diferencia de edad (de 40 años) y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro", dijo una fuente a The Mirror.
Aunque varios medios británicos y estadounidenses difundieron la noticia del supuesto enlace, Page Six desmintió la versión tras contactar al representante de la cantante. Según el manager, es falso que Cher y Alexander Edwards tengan planes de casarse el próximo año.