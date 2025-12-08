Publicidad

Espectáculos

Él es Alexander Edwards, el novio 40 años menor que tiene a Cher perdidamente enamorada

La diva de 79 años vive un romance intenso con Alexander Edwards, un productor casi cuatro décadas menor que ha puesto a Hollywood a hablar.
lun 08 diciembre 2025 04:08 PM
Cher y Alexander Edwards estarían por llegar al altar a mediados del próximo año. (Getty Images)

Luego de que se diera a conocer que Cher y Alexander Edwards planean casarse el próximo año, los reflectores se vuelven a centrar en él. A pesar de la diferencia de edad (él tiene entre 38 y 39 años, mientras que ella ronda los 79), la pareja ha logrado consolidar su relación, despertando curiosidad sobre quién es el hombre que le robó el corazón a la mítica cantante.

¿Quién es Alexander Edwards, el novio de Cher casi 40 años menor?

Alexander Edwards, conocido también como 'AE' es productor, ejecutivo musical y figura reconocida en la industria del hip‑hop y el R&B. Trabajó como vicepresidente de A&R en la histórica disquera Def Jam Records, donde colaboró en descubrir talentos emergentes.

Posteriormente, se vinculó con Last Kings Records, sello del rapero Tyga, y actualmente figura asociado a Sony Music Publishing. Además de su labor ejecutiva, Edwards ha incursionado como productor y coprodujo temas para Cher, incluida su canción navideña “Drop Top Sleigh Ride” en el álbum Christmas (2023).

Él es Alexander Edwards, el novio de Cher casi 40 años menor (Greg Doherty/Getty Images for Revolve)

El lado más personal de Alexander Edwards

En el plano íntimo, Alexander Edwards es papá de Slash Electric Alexander Edwards, fruto de su relación con la modelo Amber Rose. Aunque esa relación terminó en 2021, dejó una huella pública: Edwards reconoció públicamente su infidelidad con varias mujeres, lo que detonó la ruptura.

Alexander Edwards y Amber Rose terminaron su relación en 2021. (Andrew Toth/Getty Images for Def Jam)

Un año después de su rompimiento con la mamá de su hijo, el productor musical inició una relación con Cher.

La historia de amor de Cher y Alexander Edwards

Cher y Alexander Edwards se conocieron en septiembre de 2022, durante Paris Fashion Week. Aunque en ese momento no fueron captados juntos, poco tiempo después comenzaron las especulaciones.

Finalmente, en noviembre de ese año, fueron vistos de la mano en Los Ángeles. Para despejar dudas, Cher publicó una foto de Edwards en su cuenta con un corazón, así fue como confirmó la relación.

Cher y Alexander Edwards iniciaron su romance en 2022. (Noam Galai/Getty Images for Valentino Beaut)

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció. Edwards no solo aparece como su compañero de alfombra roja en eventos como red carpets, galas y conciertos, sino que también participó activamente en su música. En 2023, coprodujo una canción para su álbum navideño.

Para la icónica cantante, su relación con el músico ha significado renovar su energía y compañía en un momento vital. Ella misma ha dicho que él “la hace reír” y le devuelve vitalidad; a su vez, el productor musical ha manifestado admiración por su talento, su fuerza y su autenticidad.

Cher y Alexander Edwards podrían llegar al altar a mediados de 2026. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Aunque su relación ha sido criticada por la evidente diferencia de edad, en una reciente entrevista para CBS Morning, la cantante defendió abiertamente su noviazgo:

“Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, dijo.

Además, la intérprete de Believe señaló que la edad nunca ha sido un tema dentro de la relación: “Gracias a Dios, no”, dijo sobre la actitud de Edwards. “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.

¿Cher planea boda con su novio Alexander Edwards?

Tras tres años de romance, una fuente cercana a Cher señaló que, a sus 79 años, planea casarse con su novio, Alexander “AE” Edwards, en mayo de 2026, justo antes de que la cantante cumpla 80 años.

"A Cher no le importa nada la diferencia de edad (de 40 años) y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro", dijo una fuente a The Mirror.

Cher. (©Getty Images/1472429862)

Aunque varios medios británicos y estadounidenses difundieron la noticia del supuesto enlace, Page Six desmintió la versión tras contactar al representante de la cantante. Según el manager, es falso que Cher y Alexander Edwards tengan planes de casarse el próximo año.

