Él es Alexander Edwards, el novio 40 años menor que tiene a Cher perdidamente enamorada

La historia de amor de Cher y Alexander Edwards

Cher y Alexander Edwards se conocieron en septiembre de 2022, durante Paris Fashion Week. Aunque en ese momento no fueron captados juntos, poco tiempo después comenzaron las especulaciones.

Finalmente, en noviembre de ese año, fueron vistos de la mano en Los Ángeles. Para despejar dudas, Cher publicó una foto de Edwards en su cuenta con un corazón, así fue como confirmó la relación.

Cher y Alexander Edwards iniciaron su romance en 2022. (Noam Galai/Getty Images for Valentino Beaut)

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció. Edwards no solo aparece como su compañero de alfombra roja en eventos como red carpets, galas y conciertos, sino que también participó activamente en su música. En 2023, coprodujo una canción para su álbum navideño.

Para la icónica cantante, su relación con el músico ha significado renovar su energía y compañía en un momento vital. Ella misma ha dicho que él “la hace reír” y le devuelve vitalidad; a su vez, el productor musical ha manifestado admiración por su talento, su fuerza y su autenticidad.

Cher y Alexander Edwards podrían llegar al altar a mediados de 2026. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Aunque su relación ha sido criticada por la evidente diferencia de edad, en una reciente entrevista para CBS Morning, la cantante defendió abiertamente su noviazgo:

“Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, dijo.

Además, la intérprete de Believe señaló que la edad nunca ha sido un tema dentro de la relación: “Gracias a Dios, no”, dijo sobre la actitud de Edwards. “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.

¿Cher planea boda con su novio Alexander Edwards?

Tras tres años de romance, una fuente cercana a Cher señaló que, a sus 79 años, planea casarse con su novio, Alexander “AE” Edwards, en mayo de 2026, justo antes de que la cantante cumpla 80 años.

"A Cher no le importa nada la diferencia de edad (de 40 años) y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro", dijo una fuente a The Mirror.

Cher. (©Getty Images/1472429862)

Aunque varios medios británicos y estadounidenses difundieron la noticia del supuesto enlace, Page Six desmintió la versión tras contactar al representante de la cantante. Según el manager, es falso que Cher y Alexander Edwards tengan planes de casarse el próximo año.