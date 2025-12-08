Cazzu sorprendió a sus seguidores al revelar la experiencia paranormal que vivió durante su estancia en un hotel de México. La artista argentina contó lo sucedido en un video que rápidamente se volvió viral y desató todo tipo de reacciones entre sus fanáticos en redes sociales.
Cazzu cuenta inquietante episodio paranormal que vivió en México
El suceso ocurrió mientras Cazzu recorría México con su gira Latinaje. Tras una intensa jornada de trabajo, la cantante se fie a descansar en su habitación de hotel, sin imaginar que esa noche viviría una extraña experiencia.
La artista contó el episodio paranormal que vivió durante su participación en el programa colombiano La Mega, donde relató lo ocurrido: El otro día, voy a contar, a mí me han pasado muchas cosas paranormales, algún día voy a fundar un podcast contando todas mis experiencias, pero, estábamos en el hotel, y hacía ya dos días que estábamos en un hotel... todo normal. Esto fue en México”, comenzó.
“Y bueno, llegó la noche, yo dije 'Ay, qué rico, me voy a ir a dormir. Estoy así, súper tranquila. Y me fui a dormir y de repente... No sé, me fui a dormir, muy en paz. Y de repente me estaba quedando dormida, y las cortinas que tenían un botón que estaba bastante lejos en la pared, se empezaron a abrir todas. Se abrieron todas”, narró.
Ante lo ocurrido, decidió no quedarse sola y llamó a su compañero de shows, conocido como ‘Titi’, para que la acompañara.
El susto final que sorprendió a Cazzu
Pero lo que parecía un simple susto volvió a suceder incluso con otra persona en la habitación. “Las cortinas se abrieron de nuevo delante de él”, contó la artista argentina.
“Y yo tipo: ‘Tengo miedo’. Entonces me paré así, miré para todos lados y había dejado una lucecita prendida porque, obvio, y de repente estaba todo apagado, entonces le mando un mensaje al Titi, que está por acá, y le dije: ‘Titi, ¿ya te dormiste?’ Creo que vas a tener que venir a dormir conmigo”, platicó
“Y el Titi llegó, había otra cama allá, se acuesta, se echó un rezo, todo, y nos estábamos durmiendo y, de repente, cuando casi nos dormimos, de nuevo”, agregó.
En plena madrugada, Cazzu recibió un mensaje inesperado que la dejó aún más desconcertada: “Y no dormimos. Entonces de repente, pum, me llega un mensaje. Una amiga mía, que tiene como ahí unos poderes locos, y me dijo '¿Está todo bien?' Y yo como: ‘Chicos, ayuda’. Y bueno, esa es mi historia paranormal”, finalizó.