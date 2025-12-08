Hace unos días, Al Pacino fue fotografiado en Los Ángeles durante el evento de presentación de One Battle After Another, protagonizado por Leonardo DiCaprio.
En las imágenes, el actor aparecía con un anillo dorado en el dedo anular, lo que desató especulaciones sobre un supuesto matrimonio.
Publicidad
¿Al Pacino se casó por primera vez? El actor aclara el rumor detrás del anillo
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales. Sin embargo, un representante del actor aclaró a People que Pacino no está casado y que el anillo no tiene relación con ninguna boda.
A pesar de que el actor ha mantenido relaciones largas con figuras como Diane Keaton, Beverly D’Angelo, Lucila Solá y más recientemente con la productora Noor Alfallah, con quien tuvo a su cuarto hijo en junio de 2023, Al Pacino nunca se ha casado.
Por otra parte, el actor tiene varios hijos; Julie Marie Pacino, nacida en 198, a quien tuvo con Jan Tarrant, los gemelos Anton James y Olivia Rose, nacidos en 2001 con Beverly D’Angelo. Roman Pacino, nacido en 2023 con Noor Alfallah. En total, Pacino es padre de cuatro hijos de tres relaciones distintas.
La especulación sobre Pacino se mezcló con la vida privada de su amigo y colega Robert De Niro, quien sí mantiene una relación estable con Tiffany Chen, instructora de artes marciales. De Niro, de 82 años, tuvo en abril de 2023 a su séptima hija, Gia Virginia Chen-De Niro, con Chen.
La cercanía entre ambos actores y sus recientes paternidades tardías alimentaron rumores cruzados sobre posibles matrimonios.
Publicidad
Al Pacino y su polémica relación con Noor Alfallah
Al Pacino ha estado en el centro de varias controversias relacionadas con su vida privada, especialmente por su relación con Noor Alfallah, quien es 54 años menor que él.
La diferencia de edad generó debate público y una intensa cobertura mediática, llevando a que su vida sentimental, normalmente discreta, se volviera tema de conversación global. La atención aumentó aún más tras el nacimiento de su hijo en común, lo que puso la relación bajo una lupa constante y alimentó titulares que Pacino, históricamente reservado, nunca ha buscado.
Además de esta exposición, el actor ha enfrentado disputas legales relacionadas con la custodia y acuerdos financieros con ex parejas, situaciones que han salido a la luz debido al interés que rodea a su vida personal.
Aunque no es extraño que las figuras de Hollywood atraviesen procesos similares, en el caso de Pacino el contraste es más evidente porque él suele mantenerse alejado de los reflectores y rara vez habla de su intimidad. Mientras sus colegas comparten aspectos de su vida en entrevistas o redes sociales, Pacino ha defendido su privacidad, lo que paradójicamente ha generado aún más curiosidad y escrutinio público.