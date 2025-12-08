¿Al Pacino se casó por primera vez? El actor aclara el rumor detrás del anillo

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales. Sin embargo, un representante del actor aclaró a People que Pacino no está casado y que el anillo no tiene relación con ninguna boda.

A pesar de que el actor ha mantenido relaciones largas con figuras como Diane Keaton, Beverly D’Angelo, Lucila Solá y más recientemente con la productora Noor Alfallah, con quien tuvo a su cuarto hijo en junio de 2023, Al Pacino nunca se ha casado.

Al Pacino y Teyana Taylor. (Eric Charbonneau/Warner Bros. via Getty Images)

Por otra parte, el actor tiene varios hijos; Julie Marie Pacino, nacida en 198, a quien tuvo con Jan Tarrant, los gemelos Anton James y Olivia Rose, nacidos en 2001 con Beverly D’Angelo. Roman Pacino, nacido en 2023 con Noor Alfallah. En total, Pacino es padre de cuatro hijos de tres relaciones distintas.

La especulación sobre Pacino se mezcló con la vida privada de su amigo y colega Robert De Niro, quien sí mantiene una relación estable con Tiffany Chen, instructora de artes marciales. De Niro, de 82 años, tuvo en abril de 2023 a su séptima hija, Gia Virginia Chen-De Niro, con Chen.

La cercanía entre ambos actores y sus recientes paternidades tardías alimentaron rumores cruzados sobre posibles matrimonios.