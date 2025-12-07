Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Revelan la causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’

El actor Eduardo Manzano 'El Polivoz' fue despedido por familiares y amigos este fin de semana en la Ciudad de México.
dom 07 diciembre 2025 12:40 PM
Eduardo Manzano El Polivoz
Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ (Cuarto Oscuro)

El viernes 5 de diciembre falleció el actor y comediante mexicano Eduardo Eugenio Manzano Balderas , mejor conocido como "El Polivoz", a los 87 años de edad.

Lalo Manzano, hijo del comediante, aseguró que su padre tuvo "la muerte del rey", ya que partió de este mundo la noche del 4 de diciembre a las 11:45 horas.

Publicidad

¿De qué murió Eduardo Manzano ‘El Polivoz’?

La tarde del sábado 6 de diciembre, desde las afueras de la funeraria, Eduardo Manzano habló con varios medios y compartió algunos detalles sobre la partida de su padre.

Placa se lo que hicieron
Muere Eduardo Manzano, El Polivoz, a los 87 años. (Cuartoscuro)

El hijo del comediante reveló la causa del fallecimiento del artista, quien tenía 87 años. “Se nos adelantó; es la ley de la vida. No fue nada caótico, bendito Dios”, expresó el actor frente a un grupo de reporteros.

"Fue un paro respiratorio, 'la muerte del rey', se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", agregó.

Eduardo Manzano
Eduardo Manzano Jr. durante la misa funeraria al cómico Eduardo Manzano (Cuarto Oscuro)

El también actor dijo que el deceso ocurrió a las "11:45 de la noche" del día 4 de diciembre "en un hospital".

Publicidad

Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ sufrió de problemas de salud

Manzano Jr. no especificó de inmediato cuál fue la condición médica que llevó a su padre a ser trasladado para recibir atención.

Sin embargo, de acuerdo con el noticiero N+, el actor de Una Familia de Diez “murió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud”.

Premiacion Teatro
Muere Eduardo Manzano, El Polivoz, a los 87 años. (Cuartoscuro)

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Eduardo Alfonzo Manzano Martínez, a través de redes sociales. “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario. Bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, informó.

Eduardo Manzano, nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, fue una figura emblemática de la comedia. Formó el célebre dúo Los Polivoces junto a Enrique Cuenca, quien falleció en diciembre del año 2000.

Publicidad

Tags

Fallecimientos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad