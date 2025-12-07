Revelan la causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’

Lalo Manzano, hijo del comediante, aseguró que su padre tuvo "la muerte del rey", ya que partió de este mundo la noche del 4 de diciembre a las 11:45 horas.
¿De qué murió Eduardo Manzano ‘El Polivoz’?
La tarde del sábado 6 de diciembre, desde las afueras de la funeraria, Eduardo Manzano habló con varios medios y compartió algunos detalles sobre la partida de su padre.
El hijo del comediante reveló la causa del fallecimiento del artista, quien tenía 87 años. “Se nos adelantó; es la ley de la vida. No fue nada caótico, bendito Dios”, expresó el actor frente a un grupo de reporteros.
"Fue un paro respiratorio, 'la muerte del rey', se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", agregó.
El también actor dijo que el deceso ocurrió a las "11:45 de la noche" del día 4 de diciembre "en un hospital".
Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ sufrió de problemas de salud
Manzano Jr. no especificó de inmediato cuál fue la condición médica que llevó a su padre a ser trasladado para recibir atención.
Sin embargo, de acuerdo con el noticiero N+, el actor de Una Familia de Diez “murió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud”.
La noticia fue dada a conocer por su hijo, Eduardo Alfonzo Manzano Martínez, a través de redes sociales. “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario. Bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, informó.
Eduardo Manzano, nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, fue una figura emblemática de la comedia. Formó el célebre dúo Los Polivoces junto a Enrique Cuenca, quien falleció en diciembre del año 2000.