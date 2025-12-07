Revelan la causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’

¿De qué murió Eduardo Manzano ‘El Polivoz’?

La tarde del sábado 6 de diciembre, desde las afueras de la funeraria, Eduardo Manzano habló con varios medios y compartió algunos detalles sobre la partida de su padre.

Muere Eduardo Manzano, El Polivoz, a los 87 años. (Cuartoscuro)

El hijo del comediante reveló la causa del fallecimiento del artista, quien tenía 87 años. “Se nos adelantó; es la ley de la vida. No fue nada caótico, bendito Dios”, expresó el actor frente a un grupo de reporteros.

"Fue un paro respiratorio, 'la muerte del rey', se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", agregó.

Eduardo Manzano Jr. durante la misa funeraria al cómico Eduardo Manzano (Cuarto Oscuro)

El también actor dijo que el deceso ocurrió a las "11:45 de la noche" del día 4 de diciembre "en un hospital".