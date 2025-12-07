Eiza González sorprende al cantar en un nuevo video: ¿vuelve a la música?

Eiza González sorprende al cantar

A más de una década del lanzamiento de su último álbum, la actriz mexicana Eiza González sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video interpretando un cover en inglés de ‘So Easy (To Fall In Love)’, de Olivia Dean.



El clip no tardó en causar impacto. Aunque la intérprete mexicana se ha mantenido lejos de la música para concentrarse en su carrera actoral, su poderosa voz dejó boquiabiertos a muchos.

El video ya supera el millón de reproducciones en TikTok y acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de fans que le piden volver a la música de forma profesional o, al menos, compartir más videos interpretando sus antiguos éxitos.

Eiza González (Getty Images)

"Ahora un disco", "Te volviste una gran actriz a lo grande, a lo lejos pero siempre cercana a tu país. Pero para mí, mi Eiza favorita fue la que con esas canciones me acompañaba en mi adolescencia", "Le debemos una carrera musical a esta reina", "Chica por el amor de Dios saca un álbum", fueron solo algunas de las reacciones a su video.