Eiza González sorprende al cantar en un nuevo video: ¿vuelve a la música?

Eiza Gonzálezvolvió a encender las redes con un video en el que aparece cantando de forma natural y cercana, recordándole a sus fans uno de los talentos con los que inició su carrera.
La ahora, la actriz sorprendió al interpretar una melodía con tanta sensibilidad que de inmediato desató nostalgia, elogios y miles de reproducciones.
Eiza González sorprende al cantar
A más de una década del lanzamiento de su último álbum, la actriz mexicana Eiza González sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video interpretando un cover en inglés de ‘So Easy (To Fall In Love)’, de Olivia Dean.
El clip no tardó en causar impacto. Aunque la intérprete mexicana se ha mantenido lejos de la música para concentrarse en su carrera actoral, su poderosa voz dejó boquiabiertos a muchos.
El video ya supera el millón de reproducciones en TikTok y acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de fans que le piden volver a la música de forma profesional o, al menos, compartir más videos interpretando sus antiguos éxitos.
"Ahora un disco", "Te volviste una gran actriz a lo grande, a lo lejos pero siempre cercana a tu país. Pero para mí, mi Eiza favorita fue la que con esas canciones me acompañaba en mi adolescencia", "Le debemos una carrera musical a esta reina", "Chica por el amor de Dios saca un álbum", fueron solo algunas de las reacciones a su video.
La faceta musical de Eiza González
Antes de convertirse en una de las latinas más influyentes de Hollywood, Eiza Gonzálezconstruyó una sólida trayectoria en la televisión mexicana mientras desarrollaba, de forma paralela, una carrera como cantante.
En 2007, con apenas 16 años, debutó como protagonista en Lola, érase una vez, adaptación mexicana de Floricienta producida por Pedro Damián. Además de interpretar el papel principal, Eiza dio voz a los temas musicales de la telenovela juvenil e incluso realizó una gira por México.
Dos años más tarde lanzó su primer álbum en solitario, Contracorriente (2009), que rápidamente se posicionó en los primeros lugares en México. En 2011 presentó su segundo disco, Te acordarás de mí, cuyo tema homónimo tuvo una gran recepción entre el público.
Tras estos proyectos musicales —y la banda sonora de Lola, érase una vez— Eiza decidió concentrarse por completo en la actuación. Participó en producciones como Mujeres asesinas, Sueña conmigo y Amores Verdaderos, consolidándose en la televisión.
En 2014 dio el salto internacional con su debut en inglés como Santanico Pandemonium en From Dusk Till Dawn: The Series, adaptación televisiva de la película de culto de Robert Rodríguez. La serie, transmitida por El Rey Network, impulsó su visibilidad global.
Tres años después llegó su gran punto de inflexión con Baby Driver, cinta que muchos críticos y fans consideran su verdadera consagración en Hollywood. Desde entonces ha participado en múltiples producciones de alto perfil, como Alita: Battle Angel, Ambulance, Ash, entre otras.