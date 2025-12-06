Isla de los horrores: así era el refugio secreto de Jeffrey Epstein en el Caribe

Fotos del refugio secreto de Jeffrey Epstein en el Caribe salen a la luz

Nuevas fotos y videos de Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein, volvieron a encender el debate público al mostrar con detalle el interior de la mansión donde ocurrieron los presuntos abusos del financiero.

Las imágenes, difundidas por miembros de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, revelan habitaciones, oficinas y objetos personales, incluidos elementos inquietantes como un sillón de dentista y máscaras colgadas en la pared.

También aparece un pizarron con palabras como “fin”, “intelectual”, “deception” y “power”, mientras el material en video parece documentar un recorrido completo por la propiedad.

El equipo demócrata responsable de la filtración aseguró que el objetivo de dar a conocer el material es reforzar la transparencia del caso y avanzar hacia la justicia para las víctimas.

“No nos detendremos hasta que se haga justicia para los sobrevivientes”, declaró el representante a cargo del comité.

Este revelación se produce en medio de una presión creciente sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos —con una ley que obliga a publicar la mayoría de los documentos relacionados con el caso antes del 19 de diciembre— lo que ha generado expectativas de que más nombres, pruebas o documentos confidenciales salgan a la luz durante los próximos días.