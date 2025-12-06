Isla de los horrores: así era el refugio secreto de Jeffrey Epstein en el Caribe

El 1 de diciembre, miembros de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, publicaron un conjunto de fotos y videos nunca antes vistos de la isla privada Little St. James que le pertenece al difunto financiero y condenado traficante sexual, Jeffrey Epstein.
El nuevo material ofrece una mirada perturbadora a los espacios donde, según diversas denuncias, ocurrieron abusos sexuales y delitos de trata de personas.
Fotos del refugio secreto de Jeffrey Epstein en el Caribe salen a la luz
Nuevas fotos y videos de Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein, volvieron a encender el debate público al mostrar con detalle el interior de la mansión donde ocurrieron los presuntos abusos del financiero.
Las imágenes, difundidas por miembros de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, revelan habitaciones, oficinas y objetos personales, incluidos elementos inquietantes como un sillón de dentista y máscaras colgadas en la pared.
También aparece un pizarron con palabras como “fin”, “intelectual”, “deception” y “power”, mientras el material en video parece documentar un recorrido completo por la propiedad.
El equipo demócrata responsable de la filtración aseguró que el objetivo de dar a conocer el material es reforzar la transparencia del caso y avanzar hacia la justicia para las víctimas.
“No nos detendremos hasta que se haga justicia para los sobrevivientes”, declaró el representante a cargo del comité.
Este revelación se produce en medio de una presión creciente sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos —con una ley que obliga a publicar la mayoría de los documentos relacionados con el caso antes del 19 de diciembre— lo que ha generado expectativas de que más nombres, pruebas o documentos confidenciales salgan a la luz durante los próximos días.
¿De qué acusaron a Jeffrey Epstein? El oscuro caso que sacudió al mundo
Jeffrey Epstein, financiero multimillonario con una extensa red de contactos en la élite política, científica y social, fue acusado de liderar una red de explotación sexual de menores durante más de una década.
Las investigaciones federales señalaron que Epstein reclutaba a niñas —algunas de apenas 14 años— para realizar “masajes” que derivaban en abusos sexuales, a cambio de dinero o promesas de apoyo económico.
Muchas de estas víctimas aseguraron que eran obligadas a traer a otras niñas, lo que permitió que el esquema creciera y se mantuviera oculto durante años.
En 2008, Epstein llegó a un polémico acuerdo de culpabilidad en Florida que le permitió evitar cargos más graves y cumplir solo 13 meses en un programa de “cárcel flexible”, considerado por expertos como uno de los acuerdos más indulgentes en un caso de tráfico sexual.
Los últimos años de Jeffrey Epstein
Sin embargo, en julio de 2019 fue nuevamente arrestado, esta vez acusado formalmente de tráfico sexual y conspiración para traficar menores en múltiples estados, cargos por los que enfrentaba hasta 45 años de prisión.
Las acusaciones también incluían la participación de colaboradores que lo ayudaban a reclutar, trasladar y encubrir a las víctimas, así como el uso de sus propiedades —incluida su mansión en Manhattan, su rancho en Nuevo México y su isla privada Little St. James— como escenarios de los abusos.
Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, en circunstancias que alimentaron teorías y controversias, dejando múltiples preguntas sin resolver y un legado de trauma para las víctimas.