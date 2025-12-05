Taylor Swift tendrá la boda de sus sueños a como dé lugar: ofreció millones a pareja para cambiar fecha de su boda

Taylor Swift sobornó a pareja con una suma millonaria para cambiar la fecha de su boda

A menos de un año de lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año, Taylor Swift habría pagado una considerable suma de dinero para asegurar la fecha de su boda, luego de descubrir que el exclusivo lugar que había elegido ya estaba reservado para otra pareja.

El lugar en cuestión es Ocean House, un lujoso hotel ubicado en Watch Hill, Rhode Island, con categoría cinco estrellas rodeado de mar y jardines, ideal para una celebración privada con alto perfil.

Taylor Swift y Travis Kelce en el M&T Bank Stadium en Baltimore. (Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock/Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock)

Al parecer, la fecha que la cantante deseaba marcar en rojo en el calendario era el sábado 13 de junio de 2026, un día que tendría significado especial para ella: no solo coincide con lo que muchos fans reconocen como su número de la suerte, sino que además encaja con los planes que la pareja ha venido considerando para dar el “Sí, quiero”.

Ante la posibilidad de perder esa fecha (ya reservada por otra pareja), la intérprete de "Red" no dudó en hacer hasta lo imposible para conseguirla; según versiones de prensa, ofreció cubrir los gastos completos de esa boda (ceremonia, luna de miel y demás) para convencer a la pareja de ceder la fecha.

Aunque ni representantes de Taylor ni del recinto han comentado oficialmente sobre el acuerdo, la noticia fue difundida por diversos medios estadounidenses.