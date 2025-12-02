¿Crisis matrimonial? Travis Barker es acusado de infidelidad y control sobre Kourtney Kardashian

Travis Barker es acusado de infidelidad y control sobre Kourtney Kardashian

Las especulaciones comenzaron con una escena del reality The Kardashians, en la que Travis Barker insistió en que Kourtney Kardashian corriera 5 kilómetros a pesar de que ella estaba a pocos meses de dar a luz y se sentía mal en ese momento.

Muchos interpretaron este gesto como una forma de presión física y emocional, mientras que otros lo vieron como un estímulo cariñoso, lo que provocó un intenso debate entre los fans.

Poco después, surgieron rumores sobre una supuesta traición del baterista, quien fue vinculado con una mujer cercana en edad a su hija de 19 años, aunque hasta ahora no existen pruebas que respalden estas acusaciones.

Además, sus seguidores han señalado un cambio radical en Kourtney desde que sostiene su relación con Barker. La fundadora de "Lemme" ha optado por looks mucho más “cómodos” como pants, hoodies y pijamas, cuando ella era considerada una de las mejores vestidas del clan Kardashian-Jenner.

En este contexto, ha surgido la especulación de que ha perdido parte de su identidad personal.

Kourtney Kardashian and Travis Barker Share PDA in Matching Black Outfits During Brisbane Outing pic.twitter.com/7Jz5y9H4tW — Kardashian Jenner News Update (@karjennews) February 19, 2024

Estas situaciones han encendido la discusión en redes sociales: usuarios coinciden en que hay varias “red flags”, desde control sobre las decisiones de Kourtney hasta una posible pérdida de autonomía, despertando preocupación por su bienestar emocional.

Kourtney Kardashian y Travis Barker (Instagram/Kourtney Kardashian.)

Kourtney Kardashian y su hijo Mason Disick: la distancia tras el nuevo matrimonio

Desde que Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker en 2022, la dinámica familiar con su hijo mayor, Mason Disick, ha experimentado cambios visibles. Aunque Kourtney comparte dos hijos menores con Scott Disick, su ex pareja, Mason decidió mantenerse bajo el cuidado de su papá.

En una entrevista sobre su nueva vida familiar, Kourtney reveló que la pareja aún vivía en casas separadas: ella con sus hijos y Travis en una vivienda cercana, buscando mezclas familiares de forma gradual.

De hecho, hay episodios públicos que muestran la preferencia de Mason: por ejemplo, durante un viaje familiar a Australia con Kourtney, Travis y los hijos menores, él decidió quedarse en Los Ángeles con Scott Disick. Según Kourtney, el adolescente “prefiere estar con sus amigos y su papá”.

Scott Disick y Kim Kardashian junto a sus hijos y sobrinos. (Instagram)

Este alejamiento de la vida pública no significa un aislamiento total: Mason rara vez aparece en el reality familiar, prefiere mantener su privacidad y suele mostrarse solo ocasionalmente en redes sociales.

Sin embargo, su decisión de vivir con Scott y mantener distancia de su nueva familia ha generado especulaciones entre fans y medios sobre cómo influyen los cambios en su mamá en su bienestar emocional.