Kim Kardashian rompe el silencio: Kanye West, su ex esposo, la acusó de fingir su robo en París

Hace casi diez años, Kim Kardashian sufrió uno de los episodios más traumáticos de su vida: un asalto a mano armada en su hotel de París durante Fashion Week de 2016, en el que perdió joyas valuadas en millones. Ahora, la empresaria reveló que su exesposo, Kanye West, llegó a acusarla públicamente de haber “fingido” el robo para un programa de televisión, un comentario que describió como “una puñalada al corazón”.
En un nuevo episodio de su reality The Kardashians, la empresaria revivió aquella noche en la que unos ladrones irrumpieron en su hotel durante Fashion Week de 2016.
Según contó ante las cámaras, su exesposo insistió en que todo había sido un montaje. "Mi exesposo había dicho: 'Y fingiste tu robo para un programa de televisión'", recordó Kardashian, señalando que West hizo la acusación frente a varias personas.
"Lo dijo delante de toda esta gente. Fue como una puñalada en mi corazón. Solo pensar que alguien no te creería, que es tan cercano a ti, que debería conocerte, que debería saber cuánto afectó eso tu vida, realmente me molestó. Me alegro de que haya terminado", aseguró.
La historia del robo en París que marcó a Kim Kardashian
La madrugada del 3 de octubre de 2016, durante Fashion Week en París, Kim Kardashian vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida: hombres armados disfrazados de policías irrumpieron en su suite del hotel, la amarraron, le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron joyas valoradas en millones de dólares, incluido su anillo de compromiso que le había regalado su entonces esposo, Kanye West.
Durante el asalto, la empresaria sufrió un miedo paralizante y creyó que iba a morir. En su testimonio, contó que pensó que sería violada o asesinada, y que la situación fue tan dramática que en un momento consideró saltar por la ventana para intentar salvarse.
Desde entonces, su vida cambió radicalmente: adoptó medidas extremas de seguridad, dejó de compartir libremente su ubicación o su rutina, y comenzó a manifestar ansiedad, evasión de los medios, y un fuerte resguardo personal.
Casi nueve años después del robo, en mayo de 2025, el caso llegó finalmente a juicio. Kardashian regresó a París para declarar ante la corte y relatar con valentía lo sucedido.
Durante el juicio, Kim señaló que al entrar a su habitación, creyó estar recibiendo la visita de policías, pero resultó todo lo contrario. “Realmente pensé que me iba a morir”. Detalló que le colocaron una pistola en la espalda, la amarraron, y que solo cuando los ladrones se marcharon logró liberarse, buscar ayuda y llamar a su mamá escondida en un balcón.
A pesar del dolor, en su testimonio, Kardashian otorgó el perdón. Al menos a uno de los acusados que admitió su culpa, le dijo: “Te perdono”.
Los "abuelos ladrones" fueron condenados por el robo a Kim Kardashian en París
En mayo de 2025, un tribunal de París sentenció a varios de los implicados en el robo que sufrió Kim Kardashian en 2016, en lo que se conoció como el golpe de los “abuelos ladrones”.
El cabecilla de la banda, Aomar Aït Khedache, de 69 años, recibió la pena más alta: ocho años de cárcel, de los cuales solo tres son efectivos; sin embargo, debido a su avanzada edad y su precaria salud, y tomando en cuenta el tiempo ya cumplido en prisión preventiva, no volverá a ingresar a la cárcel.
Otros miembros del grupo también fueron condenados: algunos sentenciados a siete años, otros a cinco o incluso tres años, pero la mayoría de esas penas quedaron suspendidas. No tendrán que cumplir prisión efectiva, salvo que incurran en nuevos delitos.
Dos de los acusados fueron absueltos. En el veredicto, el tribunal argumentó que la edad avanzada (muchos tenían entre 60 y 70 años al momento del juicio), sus problemas de salud y los casi nueve años transcurridos desde el robo convirtieron en “injusto” aplicar penas más duras.
Uno de los condenados, Yunice Abbas,quien incluso llegó a publicar un libro relatando el atraco, recibió una sentencia de siete años, con cinco suspendidos; tampoco volverá a prisión.