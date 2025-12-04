Fátima Bosch reaparece y evita hablar de la demanda de Nawat Itsaragrisil por difamación, pero recuerda sus malos tratos

Fátima Bosch defiende su título y descarta renunciar a la corona

Ya instalada en Nueva York, Fátima Bosch asistió a una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio, donde concedió una nueva entrevista al programa Hoy Día.

Lejos de mostrarse preocupada por la críticas en su contra, la mexicana defendió su triunfo y el trabajo que, asegura, la llevó a convertirse en Miss Universo.

Cuestionada sobre las críticas y los comentarios en redes que ponen en duda la legitimidad de su triunfo, la mexicana fue contundente al asegurar que ella se merece la corona.

“Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… hice exactamente las mismas pruebas y gané yo”, recalcó.

Fátima Bosch (Instagram)

Bosch afirmó que renunciar no es una opción, comparando su título con el logro de cualquier profesional que ha dedicado años de esfuerzo para alcanzar una meta.

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Por ejemplo, tú en tu trabajo renunciarías porque hay otras conductoras más guapas o con más carisma?... pero solamente tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí”.

Finalmente, la Miss Universo mexicana también se refirió al impacto emocional de los comentarios en redes, especialmente los dirigidos hacia su familia.

“No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso… Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero yo no voy a dejar de estar aquí, porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y las causas sociales”, concluyó Fátima.