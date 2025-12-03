Thalia y Tommy Mottola reviven su espectacular boda en su 25 aniversario de bodas

Thalia y Tommy Mottolacelebran 25 años de matrimonio y lo hicieron con un gesto tan especial como inesperado: enviando mensajes personales para conmemorar esta fecha tan significativa en su vida.
La pareja, una de las más sólidas y queridas del espectáculo, abrió el baúl de los recuerdos para compartir una serie de fotos de aquel 2 de diciembre de 1999 cuando se juraron amor eterno en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.
Thalia y Tommy Mottola celebran 25 años de matrimonio
Entre amor, complicidad y gratitud, las palabras que Thalia y Tommy Mottola se dedicaron reflejan la solidez de su relación. Para enmarcar este momento tan especial, la cantante compartió un mensaje lleno de cariño para su esposo y padre de sus hijos, celebrando así este capítulo significativo en su historia juntos.
"Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta", compartió Thalia en su cuenta de Instagram. "Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas", agregó.
Acompañando sus palabras, la cantante compartió también fotografías de aquel día en que reunieron a familiares y seres queridos en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para luego celebrar su unión.
"Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones. Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños", escribió.
“Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos”. Con estas palabras, Thalia dejó ver que sigue tan enamorada como el día que se casó con Tommy Mottola. “Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente”, añadió la actriz y cantante.
Y destacó que su historia de amor se ha escrito por más de 25 años, pues para ella todo inició desde el día en el que se conocieron gracias a sus amigos en común, Emilio y Gloria Estefan.
"¡25 años casados! Y juntos más si contamos que nos conocimos en blind date en el 98!". Y finalizó: "¡Dios te bendiga SIEMPRE! ¡Dios nos guíe y nos proteja SIEMPRE! ¡Feliz aniversario mi amor! Te AMO. A celebrar la vida juntos".
Thalia, el único y verdadero amor de Tommy Mottola
Por su parte, el productor Tommy Mottola también tuvo un lindo detalle para su esposa en este día tan especial para ambos: "Feliz Aniversario @thalia". Y agregó: "Eres mi todo, mi todo... mi luz... Mi único y verdadero amor... ¡por siempre y para siempre!", escribió.
Tommy compartió más fotografías de su álbum personal, recordando una de las bodas más memorables de la industria musical. Entre las imágenes, mostró el imponente pastel de cinco pisos que la pareja partió durante la recepción, un momento en el que ambos lucían radiantes, incapaces de ocultar la felicidad de aquel capítulo tan importante en su historia de amor.
La boda de Thalia y Tommy Mottolafue catalogada como una de los eventos más espectaculares del espectáculo. La cantante usó un vestido de novia diseñado por Mitzy, con una imponente cola de más de 17 metros, que se convirtió en uno de los detalles más comentados del enlace.
La ceremonia contó con más de 800 invitados, entre ellos figuras como Michael Jackson, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Julio Iglesias, Gloria y Emilio Estefan, Robert De Niro, Verónica Castro y Bruce Springsteen.
La boda fue ampliamente cubierta por medios de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados de ese año.