Thalia y Tommy Mottola reviven su espectacular boda en su 25 aniversario de bodas

Thalia y Tommy Mottola celebran 25 años de matrimonio

Entre amor, complicidad y gratitud, las palabras que Thalia y Tommy Mottola se dedicaron reflejan la solidez de su relación. Para enmarcar este momento tan especial, la cantante compartió un mensaje lleno de cariño para su esposo y padre de sus hijos, celebrando así este capítulo significativo en su historia juntos.

Thalia y Tommy Mottola (Instagram)

"Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta", compartió Thalia en su cuenta de Instagram. "Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas", agregó.

Acompañando sus palabras, la cantante compartió también fotografías de aquel día en que reunieron a familiares y seres queridos en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para luego celebrar su unión.

Thalia y Tommy Mottola (Instagram)

"Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones. Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños", escribió.

“Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos”. Con estas palabras, Thalia dejó ver que sigue tan enamorada como el día que se casó con Tommy Mottola. “Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente”, añadió la actriz y cantante.

Thalia y Tommy Mottola (Instagram)

Y destacó que su historia de amor se ha escrito por más de 25 años, pues para ella todo inició desde el día en el que se conocieron gracias a sus amigos en común, Emilio y Gloria Estefan.

"¡25 años casados! Y juntos más si contamos que nos conocimos en blind date en el 98!". Y finalizó: "¡Dios te bendiga SIEMPRE! ¡Dios nos guíe y nos proteja SIEMPRE! ¡Feliz aniversario mi amor! Te AMO. A celebrar la vida juntos".