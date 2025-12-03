Nick Jonas se derrite por Priyanka Chopra en su séptimo aniversario: “La chica de mis sueños”

Nick Jonas y Priyanka Chopracelebraron siete años de matrimonio y el cantante no dejó pasar la oportunidad de demostrar cuánto admira a su esposa.
Para marcar la ocasión, el cantante de 33 años, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la actriz, de 43, recostada con un bikini rojo mientras contemplaba un paisaje rocoso. Un gesto sencillo pero cargado de cariño que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dejaron pasar el romántico detalle en este nuevo aniversario.
Nick Jonas celebra siete años junto a Priyanka Chopra
"Siete años casado con la chica de mis sueños", escribió el intérprete de “Jealous” sobre la foto que publicó en sus Instagram stories. Por su parte, la actriz y productora india compartió la foto en sus propias historias con la frase: "Eres de lo que están hechos los sueños... Nick Jonas".
El aniversario de la pareja llega pocos días después de que la ganadora de Miss Mundo 2000 compartiera en sus redes una emotiva publicación por el Día de Acción de Gracias, en la que reflexionó sobre todo lo que agradece, especialmente a su familia.
Junto a una serie de fotos de ella y Nick pasando tiempo en su casa junto a su hija de 3 años, Malti, escribió: "De vuelta a casa por un momento. A veces me sorprendo completamente maravillada por la belleza, la maravilla y el amor que me rodea. En este Día de Acción de Gracias estoy muy agradecida por la salud, la alegría, la unión y los placeres sencillos de la vida que a veces solemos dar por sentados".
"Estoy muy agradecida con mi familia, amigos, equipo y todos los que hacen que este viaje tan loco sea más llevadero", continuó. "Después de pasar tanto tiempo lejos de casa, filmando Varanaasi, me recuerdo a mí misma que una de las mejores cosas de la vida es poder estar rodeada de tus seres queridos".
La historia de amor de Nick Jonas y Priyanka Chopra
Nick Jonas, quien recientemente anunció Sunday Best, su primer álbum en solitario en casi cinco años, también compartió dos fotos familiares de Acción de Gracias junto a Chopra y su hija. Acompañó las imágenes con un mensaje sencillo pero lleno de cariño: “Me tienes”, escribió junto a un emoji de corazón
La pareja se casó en India en 2018, iniciando las celebraciones con una boda occidental oficiada por el papá de Jonas el 1 de diciembre, seguida al día siguiente por una ceremonia hindú en honor a las raíces de Chopra.
Unas semanas después de celebrar su cuarto aniversario de matrimonio, dieron la bienvenida a su hija mediante gestación subrogada en enero de 2022.