Nick Jonas se derrite por Priyanka Chopra en su séptimo aniversario: “La chica de mis sueños”

Nick Jonas celebra siete años junto a Priyanka Chopra

Nick Jonas celebró siete años de matrimonio con Priyanka Chopra con un gesto sencillo pero lleno de amor. El integrante de los Jonas Brothers compartió en sus redes sociales una imagen de la actriz disfrutando de un día bajo el sol, recordándole al mundo que su historia juntos sigue tan fuerte como el primer día.

Foto de Nick Jonas (Instagram)

"Siete años casado con la chica de mis sueños", escribió el intérprete de “Jealous” sobre la foto que publicó en sus Instagram stories. Por su parte, la actriz y productora india compartió la foto en sus propias historias con la frase: "Eres de lo que están hechos los sueños... Nick Jonas".

El aniversario de la pareja llega pocos días después de que la ganadora de Miss Mundo 2000 compartiera en sus redes una emotiva publicación por el Día de Acción de Gracias, en la que reflexionó sobre todo lo que agradece, especialmente a su familia.

Nick Jonas y Priyanka Chopra (Instagram)

Junto a una serie de fotos de ella y Nick pasando tiempo en su casa junto a su hija de 3 años, Malti, escribió: "De vuelta a casa por un momento. A veces me sorprendo completamente maravillada por la belleza, la maravilla y el amor que me rodea. En este Día de Acción de Gracias estoy muy agradecida por la salud, la alegría, la unión y los placeres sencillos de la vida que a veces solemos dar por sentados".