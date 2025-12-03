Kim Kardashian se volvió blanco de críticas tras mostrar en su cuenta de Instagram la decoración navideña de su casa: un pasillo convertido en “bosque nevado” con árboles cubiertos de nieve artificial y luces blancas. Algunos usuarios de redes sociales la calificaron de “exagerada” y de "mal gusto".
Kim Kardashian convierte su mansión en un bosque nevado y desata críticas por "exceso" y "mal gusto"
Una vez más, Kim Kardashian volvió a ser criticada tras presumir en sus redes sociales la decoración navideña de su casa. En un video que compartió en sus stories de Instagram, la empresaria mostró un pasillo repleto de docenas de árboles de Navidad iluminados y cubiertos de nieve artificial.
“Bueno, acabamos de terminar de decorar para las fiestas. No puedo ni empezar a explicarles cómo huele y se siente esto”, dijo mientras recorría su casa.
Kim Kardashian shows off the Christmas decorations in her house 🎄 pic.twitter.com/L4Z6SmwHp1— Complex (@Complex) December 3, 2025
Sin embargo, lo que pretendía ser un gesto festivo rápidamente se convirtió en objeto de críticas. Algunos usuarios calificaron la decoración como “innecesaria”, “exagerada” e incluso “de mal gusto”, cuestionando el gasto excesivo y señalando que, en tiempos de crisis económica, la empresaria reflejaba una desconexión con la realidad.
“¿Cuántos árboles se necesitan? ¡Dios mío!”, comentó una usuaria de redes sociales. “El consumo excesivo se ve de muy mal gusto”, dijo otra.
Kim Kardashian: blanco de críticas por su mansión minimalista
Kim Kardashian no solo ha sido blanco de críticas por las ostentosas decoraciones navideñas que instala cada año en su mansión, sino también por el estilo minimalista de su casa.
Su mansión, diseñada por Axel Vervoordt, presenta una estética minimalista con tonos neutros y amplios espacios despejados, un concepto que Kim describe como su búsqueda de “calma” en medio del caos exterior, aunque también ha sido objeto de críticas.
En 2021, Kim apareció en el primer episodio de la serie de Ellen DeGeneres, "Confesiones de Mamá", donde habló sobre su relación con su hija North. La ex esposa de Kanye West confesó que, en ocasiones, recibe críticas directas de su hija.
“Cada vez que discuto con North, ella piensa que es una indirecta y me dice: ‘¡Tu casa es tan fea, es toda blanca! ¿Quién vive así?’”, relató Kardashian. “Ella simplemente cree que me afecta, y es un poco cruel, porque a mí me gusta mi casa”.
Ese comentario, puso en evidencia las tensiones entre la visión estética de Kim y la percepción de quienes habitan o visitan el espacio. Mientras algunos alaban la sobriedad y sofisticación del hogar, otros lo ven como un entorno frío, carente de calidez y poco amigable para una familia con niños.