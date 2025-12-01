Sofía Castro celebra su primer aniversario de bodas lejos de su esposo, esta es la razón

Sofía Castro celebró este 30 de noviembre su aniversario de bodas y, durante una visita exprés a México, compartió la emoción que vive en esta etapa personal y profesional.
Sofía Castro celebró este 30 de noviembre su aniversario de bodas y, durante una visita exprés a México, compartió la emoción que vive en esta etapa personal y profesional.
La joven actriz no ocultó su alegría al recordar la fecha.
“Bien, muy contenta, feliz, y la verdad, como esa nostalgia de que hace un año estaba haciendo mi boda, pero de que tomé la mejor decisión, de que me casé con mi mejor amigo, con el hombre de mi vida, me apoya muchísimo, sobre todo ahora que hemos estado a distancia”, expresó
Sofía Castro enfatizó en entrevista para el programa Hoy el papel fundamental que su esposo ha tenido en este año de matrimonio, especialmente debido a los compromisos laborales que la mantienen lejos de casa.
“El que me tenga esta paciencia y sobre todo este apoyo para mi carrera, pues qué más puedo pedir”, dijo, destacando la estabilidad emocional que encontró en Pablo Bernot.
La hija de Angélica Rivera estuvo en México por menos de dos días, ya que actualmente reside en España. Allí se encuentra grabando una serie, razón por la cual mantiene una agenda cargada y una vida a distancia con Bernot.
“Sí, estoy viviendo allá, llevo ya dos meses. Estoy en Bilbao. Nos falta todavía como tres semanas de grabación”, explicó.
Este proyecto representa un paso significativo en su carrera, pues se trata del papel estelar en una producción española.
Sofía Castro detalló que se trata de una comedia, un género que no había explorado. “Haciendo una serie en España con mi primer protagónico, a lo de José Eduardo Derbez, de Mau Garza, Cynthia Klitbo, un gran elenco en comedia, algo que nunca había hecho y la estoy gozando, estoy gozando de hacer comedia muchísimo”, comentó.
Respecto a su trabajo con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, la actriz destacó la dinámica profesional que han logrado construir.
“José Eduardo es un gran compañero, es un gran actor y eso a mí también me ha exigido como mucho, ¿no? Como a llegar a eso, sobre todo cuando es mi primer personaje en comedia”, afirmó, reconociendo el aprendizaje que le ha dejado esta experiencia.
Aunque su estancia en México fue breve, vino con un objetivo claro: presentarse a un casting para una nueva telenovela en Televisa. Su compromiso con este proceso la llevó a organizar un viaje relámpago a pesar de su agenda en España.
“Viene literal poquito más de 48 horas”, dijo sobre su corto tiempo en el país, antes de regresar a Bilbao para retomar las grabaciones y cerrar este ciclo profesional que considera uno de los más enriquecedores de su carrera.