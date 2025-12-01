Sofía Castro celebra su primer aniversario de bodas lejos de su esposo, esta es la razón

“Bien, muy contenta, feliz, y la verdad, como esa nostalgia de que hace un año estaba haciendo mi boda, pero de que tomé la mejor decisión, de que me casé con mi mejor amigo, con el hombre de mi vida, me apoya muchísimo, sobre todo ahora que hemos estado a distancia”, expresó

Sofía Castro enfatizó en entrevista para el programa Hoy el papel fundamental que su esposo ha tenido en este año de matrimonio, especialmente debido a los compromisos laborales que la mantienen lejos de casa.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

“El que me tenga esta paciencia y sobre todo este apoyo para mi carrera, pues qué más puedo pedir”, dijo, destacando la estabilidad emocional que encontró en Pablo Bernot.

La hija de Angélica Rivera estuvo en México por menos de dos días, ya que actualmente reside en España. Allí se encuentra grabando una serie, razón por la cual mantiene una agenda cargada y una vida a distancia con Bernot.

“Sí, estoy viviendo allá, llevo ya dos meses. Estoy en Bilbao. Nos falta todavía como tres semanas de grabación”, explicó.