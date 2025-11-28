El único arrepentimiento de Kim Kardashian sobre su icónico look de Marilyn Monroe en la Met Gala

Kim Kardashian revela su peor error de estilo en la Met Gala 2022 con el vestido de Marilyn Monroe

En un reciente episodio de The Kardashians, Kim Kardashian sorprendió al hacer una autocrítica sobre uno de los looks más polémicos de su carrera: su aparición en la Met Gala 2022, cuando llevó el icónico vestido de Marilyn Monroe, la misma prenda que la actriz llevó en 1962 para cantar el célebre “Happy Birthday, Mr. President” a JFK.

Kim Kardashian



Llevando el vestido de Marylin Monroe para la MET Gala 2022

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/ )

Durante la plática, la empresaria admitió que, con el paso del tiempo, ha reconsiderado varias decisiones de estilo, entre ellas haberse pintado el pelo de rubio platinado.

“No sé por qué, pero todos me decían: 'No te hagas el pelo a lo Marilyn, parecerás una figura de cera de Marilyn'”, dijo “Solo queríamos ser rubias. Debería haber sido morena, como Jackie O’Neill”.

Al final, Kardashian y su hairstylist Chris Appleton optaron por un "rubio Marilyn", aunque ella recuerda la elección como cuestionable.

Kim Kardashian revela que se arrepiente de pintarse el pelo rubio para la Met Gala 2022. (Getty Images)

Cuatro años y medio después, Kardashian sigue sufriendo por la decisión. "De hecho, lo he retocado con Photoshop de 500 maneras diferentes después, como el año pasado, para ver. Porque he torturado a Chris Appleton por esta decisión", señaló.

Mientras, en una escena del reality, scrollea las fotos en su teléfono para mostrárselas a los productores y camarógrafos, Kardashian se cuestiona en voz alta: "¿Debería haber sido un rubio estilo Marilyn... o más bien un oscuro estilo Jackie O? Cualquiera de los dos habría funcionado".