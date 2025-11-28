Kim Kardashian sorprendió al reconocer que uno de los momentos más criticados de su carrera fue, en realidad, un desacierto de estilo. Se refirió a su polémica aparición en la Met Gala 2022, cuando usó el icónico vestido de Marilyn Monroe y decidió pintarse el pelo de rubio, elección que ahora considera un error.
El único arrepentimiento de Kim Kardashian sobre su icónico look de Marilyn Monroe en la Met Gala
Kim Kardashian revela su peor error de estilo en la Met Gala 2022 con el vestido de Marilyn Monroe
En un reciente episodio de The Kardashians, Kim Kardashian sorprendió al hacer una autocrítica sobre uno de los looks más polémicos de su carrera: su aparición en la Met Gala 2022, cuando llevó el icónico vestido de Marilyn Monroe, la misma prenda que la actriz llevó en 1962 para cantar el célebre “Happy Birthday, Mr. President” a JFK.
Durante la plática, la empresaria admitió que, con el paso del tiempo, ha reconsiderado varias decisiones de estilo, entre ellas haberse pintado el pelo de rubio platinado.
“No sé por qué, pero todos me decían: 'No te hagas el pelo a lo Marilyn, parecerás una figura de cera de Marilyn'”, dijo “Solo queríamos ser rubias. Debería haber sido morena, como Jackie O’Neill”.
Al final, Kardashian y su hairstylist Chris Appleton optaron por un "rubio Marilyn", aunque ella recuerda la elección como cuestionable.
Cuatro años y medio después, Kardashian sigue sufriendo por la decisión. "De hecho, lo he retocado con Photoshop de 500 maneras diferentes después, como el año pasado, para ver. Porque he torturado a Chris Appleton por esta decisión", señaló.
Mientras, en una escena del reality, scrollea las fotos en su teléfono para mostrárselas a los productores y camarógrafos, Kardashian se cuestiona en voz alta: "¿Debería haber sido un rubio estilo Marilyn... o más bien un oscuro estilo Jackie O? Cualquiera de los dos habría funcionado".
El polémico vestido de Kim Kardashian en la Met Gala 2022 y su sacrificio por entrar en él
Durante la Met Gala 2022, Kim Kardashian eligió llevar el icónico vestido que lució Marilyn Monroe en 1962 cuando cantó “Happy Birthday, Mr. President” a JFK.
Ese vestido había sido vendido en subasta en 2016 por alrededor de 4.8 millones de dólares y pasó a formar parte de la colección del Museo de Ripley’s.
Para prestarlo a Kardashian, Ripley’s estableció estrictas condiciones: primero le dieron una réplica para probar, ya que el original no puede alterarse de ninguna forma. Por lo que para lograr que el vestido le quedara, la empresaria reveló que debió bajar 7 kg en apenas tres semanas.
Kim describió el proceso como tan intenso que lo comparó con “aceptar un papel para una película”: sauna suit dos veces al día, trabajo en cinta, dieta estricta sin carbohidratos ni azúcar, solo verduras y proteínas.
También aclaró que, debido a la fragilidad del vestido (que no puede alterarse ni repasarse), lo usó solo unos minutos para la entrada a la gala, para luego cambiarse por una réplica.
Aun así, su elección desató controversia: por un lado, fans le aplaudieron por atreverse a revivir un ícono de la cultura pop; por otro, algunos usuarios de redes sociales criticaron la decisión tanto por poner en riesgo una prenda histórica como por difundir un modelo de dieta drástica.