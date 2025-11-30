Todo lo que debes saber de Mary Carmen Lara, la comentarista que está conquistado los deportes

“Antes del partido, la arena se convierte en una pasarela”, dice Mary Carmen Lara. Con esa emoción es como la narradora y analista de Prime Video vive su trabajo.
Pero llegar a ese punto fue una cosa de casualidad. De pequeña, no se sintió particularmente atraída por los deportes, pero fue la vida misma, casi por destino, que su camino profesional fue perfilándose hacia ese lado de la industria del entretenimiento, que hoy la ve convertida en una figura referente para miles de mujeres que sueñan por vivir del deporte.
Publicidad
Mary Carmen Lara, la comentarista que está conquistado los deportes
Actualmente, Mary Carmen Lara es voz en W Radio, como parte de la programación deportiva, y ha sido columnista de un importante portal de fútbol e incluso enviada al Mundial Qatar 2022.
“Venía de una familia muy tradicional, si se le puede llamar así, aquí en México y Latinoamérica, donde las mujeres nos enfocamos más en el tema del teatro, la danza, el baile. En mi casa era algo similar”, cuenta la narradora que ahora forma parte del 'Dream Team' de Prime Video para las transmisiones de los partidos de NBA junto a Enrique Garay, Álvaro Martín, Carlos “Coach” Morales, Omar “Coach” Quintero y Charlie Cancino.
Ir en sentido contrario a lo que se esperaba de ella le ha traído frutos, pero admite que no ha sido sencillo. Si lleva más de 10 años disfrutando de una prolífica carrera en el mundo de los deportes como conductora, periodista, locutora y conferencista motivacional, ha sido gracias a su preparación para triunfar en esta industria.
“No fue un trayecto nada sencillo. Esa es la realidad. Meterte al mundo de los deportes, más allá de meterte a un mundo donde predominan los hombres, también requiere muchísima entrega, preparación, y hay muchísimos retos. Yo entendí que era una industria donde no solamente era informar, sino que también tenía que ir más allá”, comentó.
“Me enamoré de los deportes porque me encanta transmitir, comunicar, que la gente se emocione. Quiero que la gente se entretenga y que el día de mañana digan que les encanta disfrutar de la NBA, pero que el complemento sea que en Prime Video está ‘Quique’ (Garay), que está al “full”, y Mary Carmen, que está al ‘top’. Eso es lo que queremos ofrecerle a la audiencia”.
Publicidad
El poder femenino de Mary Carmen Lara
Sentada frente a las enormes pantallas de los nuevos estudios de transmisión de Prime Video para esta temporada de la NBA, Mary Carmen Lara es enfática al decir que el espectador busca la mejor forma de entretenerse.
Es a partir de este planteamiento que ella y su equipo han encontrado un estilo que mantiene a la audiencia satisfecha. Ahí es donde entra el talento femenino de Prime Video que además de Mary Carmen Lara, apostó por Fernanda Aguilera, Claudia García y Paulina García Robles.
“El deporte es entretenimiento. El deporte es pasión. Cada país lo vive distinto, pero nosotros como latinoamericanos lo vivimos de una forma única y especial”, asegura Mary Carmen, amante del show y del espectáculo.
“Amazon Prime entendió a qué mercado iba dirigido. La parte extra que te da este ‘rooster’ de talentosos y experimentados narradores y especialistas es que entienden a su mercado, a su gente, a la audiencia. Esa fue una de las cosas que me gustaron”.
Mary Carmen Lara compartirá el micrófono con el resto del equipo ‘Dream Team’ durante todos los partidos que van por la señal de Prime Video esta temporada de la NBA.