Todo lo que debes saber de Mary Carmen Lara, la comentarista que está conquistado los deportes

Mary Carmen Lara, la comentarista que está conquistado los deportes

Actualmente, Mary Carmen Lara es voz en W Radio, como parte de la programación deportiva, y ha sido columnista de un importante portal de fútbol e incluso enviada al Mundial Qatar 2022.

Mary Carmen Lara (Instagram)

“Venía de una familia muy tradicional, si se le puede llamar así, aquí en México y Latinoamérica, donde las mujeres nos enfocamos más en el tema del teatro, la danza, el baile. En mi casa era algo similar”, cuenta la narradora que ahora forma parte del 'Dream Team' de Prime Video para las transmisiones de los partidos de NBA junto a Enrique Garay, Álvaro Martín, Carlos “Coach” Morales, Omar “Coach” Quintero y Charlie Cancino.

Ir en sentido contrario a lo que se esperaba de ella le ha traído frutos, pero admite que no ha sido sencillo. Si lleva más de 10 años disfrutando de una prolífica carrera en el mundo de los deportes como conductora, periodista, locutora y conferencista motivacional, ha sido gracias a su preparación para triunfar en esta industria.

Mary Carmen Lara (Instagram)

“No fue un trayecto nada sencillo. Esa es la realidad. Meterte al mundo de los deportes, más allá de meterte a un mundo donde predominan los hombres, también requiere muchísima entrega, preparación, y hay muchísimos retos. Yo entendí que era una industria donde no solamente era informar, sino que también tenía que ir más allá”, comentó.

“Me enamoré de los deportes porque me encanta transmitir, comunicar, que la gente se emocione. Quiero que la gente se entretenga y que el día de mañana digan que les encanta disfrutar de la NBA, pero que el complemento sea que en Prime Video está ‘Quique’ (Garay), que está al “full”, y Mary Carmen, que está al ‘top’. Eso es lo que queremos ofrecerle a la audiencia”.