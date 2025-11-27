Quentin Tarantino revive polémica y acusa a la saga de ‘Los Juegos del Hambre’ de copiar la película ‘Battle Royale’

Tarantino descalifica a los críticos literarios por celebrar a la autora de Los Juegos del Hambre

Quentin Tarantino no sólo reavivó la vieja polémica que existe entre la trama de Los Juegos del Hambre y la película japonesa Battle Royale, sino que se le fue encima, también, a la crítica literaria que ha alabado el trabajo de Suzanne Collins.

“Los estúpidos críticos de libros no van a ver una película japonesa llamada Battle Royale, así que nunca la mencionaron. Decían que (Los Juegos del Hambre) era lo más original que habían leído en su vida. En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: ‘¡Qué diablos! Esto es solo Battle Royale, pero en versión para Clasificación B’”, comentó el director.

Quentin Tarantino no sólo señala y critica la evidente similitud argumental (adolescentes obligados a matarse entre sí en un juego televisado), sino lo que considera una ceguera deliberada de la crítica literaria estadounidense, al no conocer o no haber visto Battle Royale, muchos reseñistas alabaron Los Juegos del Hambre como una obra completamente original.

Jennifer Lawrence protagonizó la saga de 'Los Juegos del Hambre' (Especial)

Cuando llegó la adaptación al cine y los críticos de cine —más familiarizados con el filme japonés— vieron la película, la comparación fue inmediata y la calificaron como una versión suavizada y apta para menores del clásico de Fukasaku.

Las palabras de Tarantino reabren el eterno debate sobre influencia, homenaje y plagio, y ponen el foco en la diferencia de circulación. Una obra japonesa de culto con obstáculos de distribución frente a una franquicia hollywoodense respaldada por un gigantesco aparato comercial y mediático.

Battle Royale (IMDB)

Desde su publicación en 2008, la novela Los Juegos del Hambre consolidó a Suzanne Collins como una de las autoras más influyentes de la literatura juvenil distópica.

Por su parte, Battle Royale sigue siendo referencia obligada del cine de culto extremo y de la sátira política asiática, a pesar de las trabas iniciales que sufrió incluso en su propio país (fue condenada por sectores políticos y calificada para mayores de 15 años por su violencia gráfica).

