Kevin Spacey enfrentará un nuevo juicio en Reino Unido por agresión sexual

El actor de 66 años fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por tres hombres por acusaciones por supuestos incidentes durante su trabajo en el teatro británico Old Vic.

El actor ganador del Oscar por "American Beauty" no acudió a la audiencia, que se produce después de que en 2023 fuera absuelto en un juicio en Londres de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por cuatro hombres.

Kevin Spacey (Getty Images)

Dos de los demandantes de este nuevo juicio formaron parte del proceso anterior.

Kevin Spacey siempre negó los cargos en su contra, pero su carrera quedó marcada por las acusaciones, algunas de las cuales emergieron durante el movimiento #MeToo.

En 2022, fue declarado no culpable por un tribunal en Nueva York, en un caso civil.

