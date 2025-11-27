Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

North West no se guarda nada: el brutal comentario que dejó a Kim Kardashian sin palabras antes del Met Gala 2025

La hija de Kim Kardashian, de sólo 12 años, no teme decir lo que piensa sobre los outfits que ha llevado su mamá en la Met Gala.
jue 27 noviembre 2025 03:13 PM
kim-kardashian-defiende-north.jpg
Kim Kardashian defiende el estilo de North West. (Getty Images)

Fiel a su estilo frontal , North West dejó a todos sorprendidos con un comentario directo sobre el outfit de su mamá, Kim Kardashian, mientras se preparaba para el Met Gala 2025. Ante las dudas de la empresaria, la pequeña de 12 años respondió con una frase que captó toda la atención.

Publicidad

El brutal comentario de North West que dejó a Kim Kardashian sin palabras antes del Met Gala 2025

En un reciente episodio de The Kardashians, saliero a la luz los preparativos de Kim Kardashian para la Met Gala 2025, revelando un momento tierno y poco visto entre mamá e hija.

La escena ocurrió en plena preparación: el vestido de cuero negro de la firma Chrome Hearts, originalmente concebido como una sola pieza, tuvo que ser modificado a última hora para corregir problemas de proporción.

The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Kim Kardashian en la Met Gala 2025. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

La presión y el nerviosismo de Kim eran evidentes, pero el gesto de apoyo de su hija (un ramo de flores y un globo con la frase “Good Luck”) le dio el impulso necesario para acudir al evento.

“Anoche, North entró en mi habitación. Me dio un globo monísimo que dice 'Buena suerte' y unas flores”, contó Kardashian a un productor fuera de cámara mientras su glam team le peinaba y maquillaba.

La siguiente escena mostró un flashback de la noche anterior. La empresaria estaba recostada en la cama de su hotel cuando su hija adolescente apareció con un gran ramo de flores.

"¿Dónde los compraste?", dijo Kardashian mientras olía el arreglo, y añadió: "¿Sabes qué? ¡Me alegraste el día!".

North, consciente del nivel de estrés de su mamá previo a la Met Gala, le dijo: "Ahora tienes que irte".

"¿Tú crees?", preguntó Kardashian, lo que motivó a su hija a insistir: "¡Sí! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que la gente odie tu outfit? Eso pasa todos los años".

Mientras Kardashian abrazaba a North, la preadolescente reiteró: "¡Tienes que irte! ¡Eso es todo!". La ex esposa de Kanye West le confesó a su hija: "Eres mi motor de motivación".

Publicidad

Los looks más comentados de Kim Kardashian en la Met Gala

A lo largo de los años, Kim Kardashian ha convertido la Met Gala en su pasarela personal, alternando entre lo extremo, riesgo y controversial.

Desde su debut con un vestido floral criticado en 2013, pasando por el icónico “wet look” de Thierry Mugler en 2019, hasta la aparición completamente cubierta de Balenciaga en 2021 y el histórico vestido de Marilyn Monroe en 2022, cada look ha generado debate.

kim-kardashian-met-gala
Kim Kardashian usó el vestido de Marylin Monroe en el MET Gala. (Getty Images/1395061964)

En 2025, volvió a sorprender con un conjunto de cuero negro de Chrome Hearts, con corset y falda de cola, sombrero y accesorios llamativos.

Sus elecciones la han consolidado como un referente de moda polarizador: nunca pasa desapercibida y siempre deja una huella en la alfombra roja.

Según Page Six, la celeb se sometió a un tratamiento de vitaminas intravenoso para verse espectacular antes de la Gala del Met.
Según Page Six, la celeb se sometió a un tratamiento de vitaminas intravenoso para verse espectacular antes de la Gala del Met. (Getty Images)

Publicidad

Tags

Kim Kardashian

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad