North West no se guarda nada: el brutal comentario que dejó a Kim Kardashian sin palabras antes del Met Gala 2025

El brutal comentario de North West que dejó a Kim Kardashian sin palabras antes del Met Gala 2025

En un reciente episodio de The Kardashians, saliero a la luz los preparativos de Kim Kardashian para la Met Gala 2025, revelando un momento tierno y poco visto entre mamá e hija.

La escena ocurrió en plena preparación: el vestido de cuero negro de la firma Chrome Hearts, originalmente concebido como una sola pieza, tuvo que ser modificado a última hora para corregir problemas de proporción.

Kim Kardashian en la Met Gala 2025. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

La presión y el nerviosismo de Kim eran evidentes, pero el gesto de apoyo de su hija (un ramo de flores y un globo con la frase “Good Luck”) le dio el impulso necesario para acudir al evento.

“Anoche, North entró en mi habitación. Me dio un globo monísimo que dice 'Buena suerte' y unas flores”, contó Kardashian a un productor fuera de cámara mientras su glam team le peinaba y maquillaba.

La siguiente escena mostró un flashback de la noche anterior. La empresaria estaba recostada en la cama de su hotel cuando su hija adolescente apareció con un gran ramo de flores.

"¿Dónde los compraste?", dijo Kardashian mientras olía el arreglo, y añadió: "¿Sabes qué? ¡Me alegraste el día!".

North, consciente del nivel de estrés de su mamá previo a la Met Gala, le dijo: "Ahora tienes que irte".

"¿Tú crees?", preguntó Kardashian, lo que motivó a su hija a insistir: "¡Sí! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que la gente odie tu outfit? Eso pasa todos los años".

Mientras Kardashian abrazaba a North, la preadolescente reiteró: "¡Tienes que irte! ¡Eso es todo!". La ex esposa de Kanye West le confesó a su hija: "Eres mi motor de motivación".