Una fan arranca cuatro rastas a Lenny Kravitz durante concierto y su reacción sorprende

En pleno show, mientras interpretaba su clásico Let Love Rule y caminaba entre el público, una fan emocionada le arrancó cuatro rastas de la cabeza.

Kravitz lo relató en un video publicado en sus historias de Instagram, asegurando con asombro: “¿Sabes lo duro que hay que jalar para que se salgan de mi cabeza? ¡Vaya, nena!”, expresó, visiblemente incómodo.

A pesar del incidente y la incomodidad, Kravitz afirmó que el show continuó con normalidad y cerró con su habitual energía sobre el escenario.



¡INCREÍBLE! 🤯 Una fan fuera de sí le arrancó cuatro rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto en Australia pic.twitter.com/37TnxypkWG — En Cambio Diario Quintana Roo (@EnCambioDiario) November 26, 2025

“Brisbane, eso fue salvaje. Te amo”, dijo en su mensaje tras el incidente.

Tras el incómodo momento, que muchos calificaron de agresión y exceso de fervor fanático, el rockero decidió continuar el concierto.

“No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque ese es nuestro momento juntos”, afirmó ante el público, confirmando que no cambiará su costumbre de bajar al público durante esa canción.