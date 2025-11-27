El cantante estadounidense Lenny Kravitz vivió un momento insólito el pasado 21 de noviembre de 2025, durante un concierto de su gira Blue Electric Light Tour en el Brisbane Entertainment Centre, Australia.
Una fan arranca cuatro rastas a Lenny Kravitz durante concierto y su reacción sorprende
En pleno show, mientras interpretaba su clásico Let Love Rule y caminaba entre el público, una fan emocionada le arrancó cuatro rastas de la cabeza.
Kravitz lo relató en un video publicado en sus historias de Instagram, asegurando con asombro: “¿Sabes lo duro que hay que jalar para que se salgan de mi cabeza? ¡Vaya, nena!”, expresó, visiblemente incómodo.
A pesar del incidente y la incomodidad, Kravitz afirmó que el show continuó con normalidad y cerró con su habitual energía sobre el escenario.
¡INCREÍBLE! 🤯 Una fan fuera de sí le arrancó cuatro rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto en Australia pic.twitter.com/37TnxypkWG
— En Cambio Diario Quintana Roo (@EnCambioDiario) November 26, 2025
“Brisbane, eso fue salvaje. Te amo”, dijo en su mensaje tras el incidente.
Tras el incómodo momento, que muchos calificaron de agresión y exceso de fervor fanático, el rockero decidió continuar el concierto.
“No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque ese es nuestro momento juntos”, afirmó ante el público, confirmando que no cambiará su costumbre de bajar al público durante esa canción.
¿Cuándo viene a México Lenny Kravitz?
El tour internacional de Kravitz, para presentar su más reciente disco, ha incluido una serie de conciertos en Australia y Nueva Zelanda. El incidente en Brisbane ha generado revuelo y preocupación entre sus seguidores, pero el músico insistió en que seguirá manteniendo su estilo cercano y participativo.
Lenny Kravitz anunció su regreso a México para 2026. Hasta el momento, las fechas confirmadas incluyen: una presentación en CDMX, en el marco del festival Vive Latino 2026, el 8 de marzo en Guadalajara y el 11 de marzo en Monterrey.