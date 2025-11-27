¿Familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte? La verdad detrás del rumor

La lucha de Bruce Willis contra la demencia frontotemporal

Bruce Willis se retiró oficialmente de la actuación en 2022 , cuando la familia anunció que el actor padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse pues genera la pérdida del habla. Meses después, en 2023, se informó que Bruce padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta no sólo el lenguaje, sino la memoria, conducta y otras funciones cognitivas.

Desde entonces, su esposa Emma Heming Willis y sus hijas han compartido actualizaciones importantes sobre su estado de salud, y su proceso de adaptación a la nueva realidad de su vida. Su prioridad es "proteger la tranquilidad del actor y acompañarlo en un entorno seguro y lleno de amor", como lo ha hecho saber al público.

Emma Heming y Bruce Willis (Getty Images)

¿De dónde surgió el rumor de la donación de cerebro de Bruce Willis?

El rumor sobre la donación de cerebro de Bruce Willis comenzó a circular hace unos días, cuando se afirmaba que la familia había decidido donar su cerebro a la ciencia tras su muerte para ayudar al avance las investigaciones sobre la demencia frontotemporal, que surgió tras la publicación del libro de Emma 'The Unexpected Journey'.

El libro narra el impacto que este diagnóstico tuvo en su familia y reflexiona sobre la enfermedad del actor. En una de sus páginas, menciona que "considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece puede ser una manera de contribuir a la investigación y ayudar a otras familias en el futuro".

Bruce Willis. (Getty Images)

Sin embargo, la reflexión realizada por Emma en su libro no presenta ninguna afirmación o plan en concreto respecto a Willis, a pesar de que ha sido interpretado como una noticia contundente sobre el estado del actor.

A pesar de la fuerza que ha tomado esta historia, ni Emma ni su familia han hecho una declaración oficial que avale esta decisión.

El actor dice que los productores que lo demandan fallaron en demostrar que tenían fondos. (AP)

A pesar de que el rumor sobre la donación del cerebro de Bruce no ha sido atendido por la familia, Emma y sus hijas mantienen una postura abierta a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas en solidaridad con las personas que padecen de ellas.