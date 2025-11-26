Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas de la mano de José Alberto ‘El Güero’ Castro

Después de casi cuatro años alejada de los foros (desde que protagonizó la segunda parte de Corona de Lágrimas en 2022), Victoria Ruffo se prepara para escribir un nuevo capítulo en su reconocida trayectoria: su esperado regreso a las telenovelas.

“Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas. Ya hay un proyecto importante, interesante, para el año que entra en televisión”, confirmó la actriz durante un reciente encuentro con la prensa.

Victoria Ruffo (Agencia México)

Con energías renovadas, la actriz reveló que ya se encuentra en pláticas con el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien estaría al frente de este nuevo proyecto, lo que incrementó la emoción entre sus seguidores.

Durante la plática, Ruffo también dejó ver su lado más supersticioso, ya que bromeó sobre cómo prefiere no adelantar demasiado para no “tentar al destino”.

“Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros por andar contando nuestros planes. Está uno cuente y cuente, y Él dice: ‘No me digas todo eso, ¿a poco sí vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay intención de hacer una”, dijo.