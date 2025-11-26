Sigur Rós en CDMX: así fue su concierto con orquesta en el Auditorio Nacional

Momentos de delicadeza como en “8” contrastaron con clímax intensos, mientras el público, en silencio respetuoso, se dejaba envolver por las atmósferas que alternaban luces cálidas, frías, humo y minimalismo visual.

La propuesta sonora que convirtió el escenario del Auditorio Nacional en un espacio íntimo y emotivo. El show, completamente agotado, comenzó con “Blódberg” bajo una tenue luz roja, marcando el inicio de una experiencia musical que prescindió de animaciones y pantallas, apostando por la sobriedad, la música y la intensidad emocional.

Sigur Rós en el Auditorio Nacional (Lulú Urdapilleta OCESA)

Además, para este para estas presentaciones, la banda islandesa invitó a la sección femenina del Ensamble Coral Cuicatl, que participó en los coros.

La presentación recorrió clásicos como “Ekki múkk”, “Fljótavík”, “Starálfur” y “Hoppípolla”, reinterpretados a través de cuerdas, vientos y percusiones, con un arreglo sinfónico que realzó la melancolía y profundidad característica de la banda.

Desde los primeros acordes, el público fue transportado a un espacio sonoro etéreo y profundo. La presencia de la orquesta no solo amplificó la atmósfera melancólica de Sigur Rós, sino que también resaltó su capacidad para fusionar lo íntimo con lo grandioso.