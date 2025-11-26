Shakira regresa a la CDMX en 2026: todo lo que debes saber sobre su concierto

Shakira, presente en los escenarios desde hace décadas, ha demostrado que su poder para convocar al público sigue intacto. Con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la barranquillera ha pulverizado récords en el Estadio GNP Seguros: previamente consiguió 12 conciertos (todos con entradas agotadas) y ahora añade esta décimo tercera fecha, para cerrar con broche de oro su paso por México.

Shakira en un concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Fuente: Getty Images). (Ethan Miller/Getty Images)

El anuncio despertó el entusiasmo entre sus fans, muchos de los cuales poco antes ya veían a la cantante como la reina indiscutible del pop-latino capaz de llenar estadios en repetidas ocasiones.

¿Cuándo es el próximo concierto de Shakira en la CDMX en 2026?

La cantante colombiana Shakira regresará a la Ciudad de México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un nuevo concierto el 27 de febrero de 2026, en el Estadio GNP Seguros, según informaron los promotores del evento.