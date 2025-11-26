Shakira anunció un nuevo concierto en la Ciudad de México en 2026, el número 13 en su cuenta personal en ese recinto. Este anuncio representa un hito sin precedentes: ninguna artista había logrado tantas funciones en la capital en una sola gira, lo que consolida su dominio en el escenario nacional.
Shakira regresa a la CDMX en 2026: todo lo que debes saber sobre su concierto
Shakira regresa a la CDMX en 2026: todo lo que debes saber sobre su concierto
Shakira, presente en los escenarios desde hace décadas, ha demostrado que su poder para convocar al público sigue intacto. Con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la barranquillera ha pulverizado récords en el Estadio GNP Seguros: previamente consiguió 12 conciertos (todos con entradas agotadas) y ahora añade esta décimo tercera fecha, para cerrar con broche de oro su paso por México.
El anuncio despertó el entusiasmo entre sus fans, muchos de los cuales poco antes ya veían a la cantante como la reina indiscutible del pop-latino capaz de llenar estadios en repetidas ocasiones.
¿Cuándo es el próximo concierto de Shakira en la CDMX en 2026?
La cantante colombiana Shakira regresará a la Ciudad de México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un nuevo concierto el 27 de febrero de 2026, en el Estadio GNP Seguros, según informaron los promotores del evento.
Shakira en CDMX: precios de boletos y fechas de preventa para su próximo concierto
- Venta Beyond: jueves 27 de noviembre, 9:00 AM
- Preventa Priority: viernes 28 de noviembre, 9:00 AM
- Preventa Banamex: lunes 1 de diciembre, 2:00 PM
- Venta General: martes 2 de diciembre, 2:00 PM
¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de Shakira 2026 en CDMX?
- Rojo: $10,856.75
- Amarillo: $8,050.75
- Rosa: $6,830.75
- Azul: $5,610.75
- Morado: $4,390.75
- Zona GNP: $3,536.75
- Café: $3,170.75
- Verde B: $2,438.75
- Naranja B: $1,950.75
- General B: $1,584.75
- Verde C: $1,340.75
- Naranja C: $1,217.75