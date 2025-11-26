Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de la cárcel y anuncia su regreso a la música

La polémica de Sergio Andrade

La noticia de su regreso generó respuestas inmediatas en redes sociales, reactivando la discusión sobre la trayectoria de Andrade y los antecedentes legales que marcaron su historia.

Sergio Andrade destacó el componente emocional de su álbum y señaló que su intención es que la audiencia experimente “cariño y afecto por la vida” mediante las piezas inéditas que presentará. “Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes estas canciones a partir del día 2 de diciembre”, remató.

Durante la década de los noventa, Sergio Andrade se consolidó como uno de los productores más influyentes de la música mexicana. Su nombre quedó ligado al denominado “clan Andrade”, un grupo de jóvenes intérpretes bajo su dirección, entre ellas Gloria Trevi.

Sergio Andrade (RRSS)

En 1999, tras diversas denuncias acumuladas, fue detenido en Brasil junto con la cantante y otras colaboradoras, y posteriormente trasladado a México, donde enfrentó acusaciones de corrupción de menores, secuestro y abuso de confianza.

El proceso judicial estuvo marcado por los testimonios de varias víctimas, quienes describieron un esquema de manipulación y abuso. Las investigaciones lo identificaron como la figura principal en el sometimiento de adolescentes mediante un entramado de engaños y coerción.

