Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de la cárcel y anuncia su regreso a la música

Sergio Andrade, ex productor musical mexicano, reapareció públicamente tras veinte años alejado de los escenarios y luego de cumplir una condena en la cárcel.
A través de un video en su canal de YouTube, manifestó su entusiasmo por presentar un nuevo disco y dirigió un mensaje especial a sus seguidores.
El video, publicado este martes, presenta a Sergio Andrade en lo que él califica como un “hermoso rincón del planeta”, aunque sin revelar detalles concretos sobre el lugar donde se encuentra.
Esta reaparición cobra relevancia al tratarse del primer contacto directo del productor con su audiencia tras un largo periodo fuera de los reflectores.
“Estoy muy contento, muy contento, porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones”, manifestó en la grabación.
El músico detalló que su nuevo proyecto titulado “La Luna No ha cambiado Nada” contempla once cantatas y una composición instrumental, las cuales serán presentadas en breve.
“Aquí ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia”, manifestó Sergio en el clip.
La polémica de Sergio Andrade
La noticia de su regreso generó respuestas inmediatas en redes sociales, reactivando la discusión sobre la trayectoria de Andrade y los antecedentes legales que marcaron su historia.
Sergio Andrade destacó el componente emocional de su álbum y señaló que su intención es que la audiencia experimente “cariño y afecto por la vida” mediante las piezas inéditas que presentará. “Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes estas canciones a partir del día 2 de diciembre”, remató.
Durante la década de los noventa, Sergio Andrade se consolidó como uno de los productores más influyentes de la música mexicana. Su nombre quedó ligado al denominado “clan Andrade”, un grupo de jóvenes intérpretes bajo su dirección, entre ellas Gloria Trevi.
En 1999, tras diversas denuncias acumuladas, fue detenido en Brasil junto con la cantante y otras colaboradoras, y posteriormente trasladado a México, donde enfrentó acusaciones de corrupción de menores, secuestro y abuso de confianza.
El proceso judicial estuvo marcado por los testimonios de varias víctimas, quienes describieron un esquema de manipulación y abuso. Las investigaciones lo identificaron como la figura principal en el sometimiento de adolescentes mediante un entramado de engaños y coerción.