Miss Portugal denuncia exclusión: mujeres casadas y mamás fueron descartadas para ganar en Miss Universo

Miss Portugal rompe el silencio: candidatas casadas y mamás fueron descartadas de Miss Universo

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Camila Vitorino explicó que durante los días de concentración se transmitió un mensaje contundente a las concursantes de Miss Universo: la futura reina debía dedicarse por completo al proyecto y a la fundación, sin permitir que relaciones sentimentales interfirieran en su compromiso con la organización.

Miss Portugal acusa a Miss Universo: candidatas casadas y mamás fueron descartadas. (Instagram)

"La reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su ‘matrimonio’ era con el proyecto”, señaló.

“Mi corazón se aceleró. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varios concursantes, casados o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridos”, relató.

Por otro lado, Vitorino comentó que algunos críticos consideraron que su entrevista no fue lo suficientemente contundente, pero aclaró que su enfoque principal fue la maternidad.

Aun así, defendió que supo transmitir cómo tanto el matrimonio como la maternidad le han brindado valores, aprendizajes y enseñanzas que considera fundamentales en su vida y que, lejos de ser un obstáculo, fortalecen su preparación como mujer y como aspirante a reina de belleza.