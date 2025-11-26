Miss Portugal denuncia exclusión: mujeres casadas y mamás fueron descartadas para ganar en Miss Universo

La polémica en torno a Miss Universo 2025 sigue aumentando: ahora, Camila Vitorino, quien representó a Portugal en el certamen, reveló públicamente que la organización habría descartado desde un inicio a candidatas casadas, con pareja o con hijos.
Según su testimonio, durante los días de concentración se les transmitió a las participantes que la reina debía estar completamente dedicada al certamen, dejando de lado cualquier compromiso sentimental o familiar
Miss Portugal rompe el silencio: candidatas casadas y mamás fueron descartadas de Miss Universo
En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Camila Vitorino explicó que durante los días de concentración se transmitió un mensaje contundente a las concursantes de Miss Universo: la futura reina debía dedicarse por completo al proyecto y a la fundación, sin permitir que relaciones sentimentales interfirieran en su compromiso con la organización.
"La reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su ‘matrimonio’ era con el proyecto”, señaló.
“Mi corazón se aceleró. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando haber entendido mal.Varios concursantes, casados o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridos”, relató.
Por otro lado, Vitorino comentó que algunos críticos consideraron que su entrevista no fue lo suficientemente contundente, pero aclaró que su enfoque principal fue la maternidad.
Aun así, defendió que supo transmitir cómo tanto el matrimonio como la maternidad le han brindado valores, aprendizajes y enseñanzas que considera fundamentales en su vida y que, lejos de ser un obstáculo, fortalecen su preparación como mujer y como aspirante a reina de belleza.
¿Quién es Camila Vitorino, Miss Portugal?
Camila Vitorino es una modelo, empresaria y figura pública que ha ganado reconocimiento tanto en el mundo de la moda como en la organización de concursos de belleza.
Vitorino se ha destacado por combinar su carrera profesional con el trabajo social, promoviendo valores de liderazgo, empoderamiento femenino y compromiso con causas benéficas.
Vitorino ha sido particularmente visible en el ámbito de los certámenes de belleza, donde ha desempeñado roles de liderazgo y mentoría para las concursantes, enfatizando la importancia de la dedicación, la responsabilidad y el compromiso con fundaciones sociales.