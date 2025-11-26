Chiara Ferragni podría pasar casi dos años en la cárcel: enfrenta acusaciones de fraude por "Pandoro Gate"

Chiara Ferragni podría ir a la cárcel: enfrenta acusaciones de fraude por "Pandoro Gate"

El famoso caso “Pandoro Gate” ha marcado un punto de quiebre en la carrera de Chiara Ferragni: en una audiencia clave ante el Tribunal de Milán, la fiscalía pidió una pena de un año y ocho meses de prisión para la influencer, a quien acusa de fraude agravado mediante el uso de tecnologías de la información.

La investigación busca determinar si las campañas del pandoro “Pink Christmas” y de los huevos de Pascua fueron presentadas como iniciativas benéficas aun cuando las donaciones no dependían realmente de las ventas, como se hizo creer al público.

Chiara Ferragni (Instagram)

Desde que estalló el escándalo, Chiara Ferragni ha desembolsado 3.4 millones de euros en multas, indemnizaciones y donaciones, en un intento por mitigar el impacto legal y reputacional del caso.

Pero no enfrenta sola el proceso: también están imputados Fabio Maria Damato, su antiguo mano derecha (para quien la fiscalía solicitó la misma pena) y Francesco Cannillo, presidente de la compañía Cerealitalia.

Al juicio se han sumado varias asociaciones de consumidores como partes civiles, mientras que otras organizaciones ya alcanzaron acuerdos extrajudiciales, acelerando así una de las causas mediáticas más sonadas de los últimos años en Italia.